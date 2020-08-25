МГТУ ждет перезагрузка

Проект модернизации технического университета, который получил на защите в Москве очень высокую оценку, переходит в активную стадию реализации

Под наблюдением министра

— В ближайшее время наблюдательный совет университета возглавит министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, — отметил Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области, которое он провел в режиме ВКС из Москвы. — Мы договорились, и это принципиально важно, чтобы наш технический университет превратился в Арктический центр компетенций.

Официальным партнером университета, продолжил глава региона, станет Объединенная судостроительная корпорация. ОСК, в частности, рассматривает наш вуз в качестве площадки для подготовки кадров для своих заводов. В ближайшие две недели будет отработан весь пакет документов по реализации принятых в Москве стратегических для технического университета решений.

Всего же в 533 образовательных организациях Мурманской области будут учиться более 143 тысяч человек. Подготовка к новому учебному году, сообщила министр образования и науки Анна Головина, 20 августа в целом завершена. Из консолидированного бюджета области на эти цели было выделено более миллиарда рублей.

На 24 августа заполнено более 90 процентов бюджетных мест в областных колледжах. Сейчас началась вторая волна приема в вузы.

Идем на поправку?

В регионе, как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сохраняется положительная динамика выхода из пандемии. Так, выздоровело уже 80 процентов пациентов с COVID-19. За прошедшую неделю темп заболеваемости снизился на 5 процентов, а коечный фонд свободен более чем наполовину. Продолжено бесплатное обеспечение больных коронавирусной инфекцией лекарственными препаратами. На прошлой неделе их получили 4232 человека. В регионе проведено уже более 215 тысяч исследований на коронавирус.

О реализации в Мурманской области мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Что касается муниципалитетов, то проблемы, судя по докладу, возникли только в областном центре. Здесь в работе 25 объектов. И 11 из них, по мнению Гришина, находятся в зоне риска. Укладка асфальта завершена менее чем на 30 процентов.

— В чем проблема? — поинтересовался губернатор Андрей Чибис.

Она, сообщил министр, была как со стороны заказчика, так и подрядчика.

— Оперативный штаб работает сейчас в ежедневном режиме, — продолжил Гришин. — Мы приложим максимальные усилия, чтобы ускорить темп работ.

Глава администрации областного центра Евгений Никора с утверждением об 11 проблемных объектах не согласился. По его мнению, их восемь. И те сделают до 28 сентября. Остальные 17 будут заасфальтированы до конца августа. В числе причин отставания Никора назвал низкое качество проектно-сметной документации, где, в частности, не были обозначены все инженерные системы, а также проблемы, возникшие у подрядчика, который просто не потянул заявленный объем работ.

Пятерка по демографии

О реализации в Североморске мероприятий стратегического плана развития «На Севере – жить» доложил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Во флотской столице, подчеркнул он, наблюдается естественный прирост населения, причем рождаемость превышает смертность вдвое. Несколько лет здесь успешно реализуется национальный проект «Демография». Сдан детский сад на улице Гвардейской на 75 мест. С вводом в строй детсада в районе улицы Восточной к ним добавятся еще 220 мест. Стоимость объекта составляет 395 миллионов рублей. Его сдача запланирована на конец 2021 года.

За три года в ЗАТО выделено более тысячи служебных квартир. С начала текущего – 170, в том числе 11 учителям и 18 медицинским работникам.

В рамках национального проекта «Образование» на улице Пионерская возводится школа на 1200 мест. Выполнено уже 60 процентов объема работ. На стройке задействовано более 160 человек. Осенью в гарнизоне Североморск-3 на базе школы № 8 откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В Североморске появится минитехнопарк «Квантолаб». На эти два проекта выделено субсидия в размере 6,3 миллиона рублей. Еще более миллиона рублей составят собственные средства муниципалитета.

В поселке Щукозеро в январе завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. В апреле началось строительство амбулатории в поселке Сафоново-1.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на текущий год запланировано благоустройство девяти объектов. Семь из них уже завершены.