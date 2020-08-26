Каша в рот сама плывет!

Крупы – продукт полезный. Особенно необходимы они детям, а также пожилым или ослабленным болезнью людям. Поэтому и поставляют их в бюджетные учреждения образования, здравоохранения и социального обслуживания. При этом, естественно, важно, чтобы продукт этот был качественным

Контроль качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд областными бюджетными учреждениями, осуществляет территориальное управление Россельхознадзора. В ходе проверок его сотрудники осматривают складские помещения, где хранится крупа, внимательно анализируют сопроводительные документы, подтверждающие ее качество.

При этом качество и безопасность крупы, используемой для питания в учреждениях системы образования, здравоохранения и социального обслуживания, вызывает серьезную озабоченность. Специалисты вынуждены констатировать рост числа выявленных нарушений законодательства в этой области.

Так уже в текущем году сотрудники теруправления при проведении двух плановых проверок выявили в специализированном детском учреждении 35 килограммов некачественной и опасной крупы. Продукция была утилизирована.

Кроме того, в бюджетных учреждениях региона выявлялись крупы без документов, подтверждающих их безопасность. За нарушение требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» к административной ответственности привлечены два должностных лица. Они подвергнуты штрафам на общую сумму 20 тысяч рублей.

Бюджетные учреждения, подтверждают сотрудники управления Россельхознадзора, нередко закупают крупы, не соответствующие требованиям государственных стандартов по безопасности и качеству. В их обороте может находиться продукция без потребительской маркировки или с истекшим сроком годности.

Проверки, в частности, показывают, что зачастую на крупу отсутствуют декларации о соответствии и протоколы испытаний с отражением показателей безопасности и качества. Хотя наличие этих документов является неотъемлемой частью условий заключаемых контрактов на поставку крупы.

Так, декларация о соответствии является обязательным документом, подтверждающим безопасность продукции на территории Таможенного союза. Без нее изготовитель не имеет права на реализацию товара. А проверить статус декларации можно на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Россакредитация» (fsa.gov.ru) в разделе, который так и называется – «Декларации о соответствии».

При этом декларация на крупу, поставляемую в бюджетные учреждения, должна иметь статус «Действует». Если крупа поступила в сопровождении декларации со статусом «Прекращен» или «Архивный», это говорит о том, что указанный документ не удостоверяет соответствие крупы требованиям технического регламента ТС 021/2011. Такая крупа также признается не безопасной и не может использоваться в бюджетных учреждениях.

В борьбе за качество и безопасность крупы управление привлекает к ответственности за правонарушения в этой сфере не только должностных лиц бюджетных учреждений, но также изготовителей и поставщиков крупы. При этом за подобные правонарушения законодательством предусмотрены серьезные штрафные санкции (до 300 тысяч рублей).

Только в 2020 году управлением проведены три внеплановые документарные проверки. По отношению к изготовителям опасной, некачественной крупы, выявленной в областных учреждениях, применяется такая мера, как вынесение предписания о прекращении действия декларации о соответствии. В этом году теруправлением Россельхознадзора было отозвано 6 деклараций. Уточним, что такая продукция создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.