Как заработать на впечатлениях

Туризму на Севере была посвящена вторая из серии онлайн-встреч «Деловая среда», организованных для жителей и потенциальных предпринимателей Печенгского района при поддержке конкурса беспроцентных займов компании «Норникель»

И королевство, и республика

Оператором конкурса выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». А организатором – ПАО «ГМК «Норильский никель». Для победы в нем бизнес должен соответствовать одной из трех заявленных тем – торговля, туризм и экология. Если жюри посчитает, что предложенная идея перспективна и жизнеспособна, компания «Норникель» выделит на ее развитие от 1 до 30 миллионов рублей.

Встреч будет четыре. Первая прошла неделю назад и была посвящена торговле. (Подробности здесь!) Темой второй стал туризм.

— В Печенгском районе туризм пока на начальном этапе. Хотя сам район у нас уникален. Хотя бы даже тем, что граничит с двумя государствами – Королевством Норвегия и Финляндской республикой, — задал тему разговора заместитель директора Центра социальных проектов «Вторая школа» Владимир Чижов.

Сундук с подарками

— Если вы хотите зарабатывать на впечатлениях, нужно помнить о нескольких вещах. И первое требование – быть простыми и понятными, — начал разговор с участниками встречи глава контентного направления портала kudago.com Илья Кокоуров.

Кроме того, уверен Илья, надо быть всегда в тренде. В Москве сделать это невероятно трудно. А вот в регионах… До Санкт-Петербурга модные тенденции доходят через полгода, до остальных территорий – через год. Иначе говоря, у провинции есть время подсмотреть, куда двигаться.

Теперь собственно о трендах. Все в России уже давно ждут ренессанса регионального туризма. И сейчас, по мнению Ильи, час настал. Пандемия, конечно, помогла, почти наглухо закрыв границы. Но, если честно, в Турцию россияне и так давно уже накатались.

Людей сейчас привлекает событийный туризм (те самые фестивали, конкурсы, концерты). Еще одно направление, которое весьма активно развивается, – экотуризм. Путешествие для многих – это приключения. И забитые народом пляжи таковым не являются.

Модная тенденция – новые, необычные места. И тут Кольский полуостров просто сундук с подарками. Придумывать ничего не надо, подчеркнул Илья Кокоуров. Главное – вспомнить то, на чем можно построить свою идентичность. Например, для жителей Мурманской области северное сияние обычно, а для обитателей более южных регионов – экзотика.

Не герои меняют жизнь

О туризме будущего рассказала Екатерина Затуливетер, основатель проекта «Альтуризм». Помимо этого важного проекта, в рамках которого она организует путешествия по малым городам и деревням, за ее плечами большие свершения. Екатерина является создателем акселератора «Путь ремесленника» и тренером по социальному предпринимательству.

Проект «Альтуризм» стартовал в 2014 году. До этого, призналась Екатерина, туризмом она заниматься не хотела. И даже ненавидела путешествовать по России за пределами больших городов. Там не было позитивных эмоций: повсюду грязь и разруха. После такого путешествия девушку одолевала депрессия.

Что же изменилось в 2014 году? Екатерина узнала о социальном предпринимательстве. Для себя она сформулировала это так: можно зарабатывать деньги, решая проблемы, которые волнуют лично тебя.

И тут она вспомнила про запущенность отечественной деревни. Разруха, она в головах, прочувствовала Затуливетер всю справедливость знаменитой фразы. Селяне просто опустили руки. Но как изменить их иждивенческое сознание на практике? Для этого Екатерина решила объединить общим делом две группы людей: жалующихся на свою судьбу и тех, кто сами решают, как они хотят жить.

Для реализации такой идеи больше всего подходила туристическая бизнес-модель. Нытиков в глубинке хватало. Активные люди сосредоточены в крупных городах. Значит, нужно отвезти их в деревню. А это уже туризм.

Местные жители формулируют проблему, которую хотят решить, да вот руки никак не доходят. Горожане приезжают и помогают им сделать конкретные шаги. Для многих подобная возможность изменить маленький уголок мира к лучшему, сразу увидев конкретный результат, гораздо интереснее, чем поездка на курорт. Такая вот история о том, как обычные люди, совсем не герои, меняют жизнь.