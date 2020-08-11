Как дела на стройках?

Пандемия коронавируса, лесные пожары, реализация национальных проектов и положение дел на стройках региона. Этим темам было посвящено очередное оперативное совещание в правительстве области

Вчера его провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Андрей Чибис сейчас находится в отпуске. Однако известно, что уже 12 августа губернатор примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня гибели АПЛ «Курск».

На отдых – в Краснодарский край

На этой неделе, сообщила Оксана Демченко, начинается летний оздоровительный отдых детей. Первая группа ребят отправится в Краснодарский край. В основном речь идет о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Для обеспечения безопасности, продолжила она, организовано тестирование на коронавирус самих детей и сопровождающих их лиц. Питание в пути будет организовано в вагонах следования и в одноразовой посуде, что минимизирует угрозу инфицирования.

Напомнила Демченко и другие позитивные новости. Так, до 15 августа продлен срок приема документов на оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Речь, в частности, идет о займах на год до миллиона рублей под 1 процент и выплатах северного МРОТ.

Также началась рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежная». Этот объект уже долгие годы угрожает загрязнением водозабору областного центра.

Возвращаясь к летнему отдыху, Оксана Демченко сообщила, что из Мурманска появятся дополнительные авиарейсы в Калининград. Новым направлением станет прямой рейс в Краснодар.

— По прогнозу в этом году в Краснодарском крае ожидается продолжительный бархатный сезон, — сказала Оксана Демченко. — Так что рейс туда, думаю, будет очень кстати.

Коронавирус отступает?

В Мурманской области, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова, сохраняется положительная динамика по числу выздоровевших. Их доля выросла до 72 процентов. Поддерживается стабильный показатель свободного коечного фонда. 2208 граждан под контролем врачей лечатся на дому. Лекарственные препараты выдаются более чем полутора тысячам пациентов. Работают 42 бригады скорой медицинской помощи, а также патронажные бригады. Сейчас медики готовятся к работе в осенне-зимний период. В частности, к мероприятиям, связанным с подготовкой детей к школе.

— Это важно, — подчеркнула Оксана Демченко. — Подготовка к осенне-зимнему периоду должна быть комплексной и затрагивать все виды лечебных учреждений.

О пожарной обстановке в лесах региона доложил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев. За прошедшую неделю, сообщил он, произошло 6 лесных пожаров на общей площади 6,8 гектара. Все они были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. В настоящее время очагов возгорания не зафиксировано. В ряде лесничеств вводились ограничения на посещение лесов. На этой неделе они сохранятся.

С 3 по 9 августа, продолжил Носарев, проведено 33 рейда, в ходе которых выявлено три нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

— Важно, чтобы рейды заканчивались реальным наказанием нарушителей, — отметила Оксана Демченко.

«На Севере – жить» по-ковдорски

О реализации в Ковдорском районе приоритетных направлений регионального плана «На Севере – жить» и мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов, доложил глава района Сергей Сомов.

План «На Севере – жить», отметил он, будет осуществлен в районе в три этапа. Его выполнение, в частности, включает развитие туристско-рекреационного кластера «Ковдорский» и решение ряда проблем в сфере здравоохранения. Так, запланировано обустройство вертолетной площадки для санитарной авиации. Учитывая удаленность района от областного центра, отметил Сомов, это весьма важно.

В планах – строительство ряда объектов спортивной инфраструктуры, а также обустройство пандусов по всему городу для обеспечения доступной среды маломобильным группам населения. Прорабатывается план капитального ремонта дворца культуры, обустраиваются четыре детские площадки. В сфере жилищно-коммунального хозяйства запланирована реконструкция объектов водовода и обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов.

Параллельно реализуются мероприятия в рамках национальных проектов. В прошлом году район реализовывал четыре проекта, в этом году к ним добавилось еще два.

Затем заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский доложил о том, как идут дела на стройках региона. В работе сейчас 93 объекта. 30 из них – новое строительство, на 31 объекте идет капитальный ремонт, 19 объектов реконструируются. По остальным ведутся разработка проектно-сметной документации и другая подготовительная работа.

На 1 августа, подчеркнул Сандурский, показатель выполнения невысокий, так что оставшиеся до конца года пять месяцев нужно поработать активно. Уже в августе ожидается ощутимый прирост объема работ.

Ряд наиболее значимых объектов докладчик отметил особо. Комплекс крупного рогатого скота в Туломе: отклонения от графика нет, ввод объекта запланирован в этом году. Водозабор там же должны завершить в полном объеме и по графику. А проект водозабора в Териберке пока находится на госэкспертизе.

Средняя школа в Североморске: на объекте не хватало строителей, сейчас подрядчик добавил 50 человек. Детский сад там же: коробку и тепловой контур должны закончить в этом году, чтобы можно было перейти к отделочным работам.

Детский сад на улице Орликовой в областном центре: определяют победителя прошедших торгов на выбор подрядчика. На таком же объекте на улице Достоевского победитель уже определен, идут подготовительные работы к началу строительства.

Идут работы и по реконструкции областного драмтеатра. И здесь Сандурский проблем особых не видит. Готовность объекта составляет 69-70 процентов. В феврале он должен быть введен в эксплуатацию для окончательного запуска в марте.

Капитальный ремонт многоквартирных домов: работы ведутся на 245 домах.

— Пока особых рисков не видим, — отметил Владислав Сандурский.