Где на Севере жить

О проблемах и перспективах строительной отрасли региона Андрей Чибис доложил Дмитрию Медведеву

Тема жилищного строительства крайне чувствительная, поскольку затрагивает интересы очень многих людей. И партия «Единая Россия» уделяет ей существенное значение. Ведь от решений в строительной отрасли напрямую зависит качество жизни россиян.

Вчера председатель партии Дмитрий Медведев провел рабочее совещание по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан. В мероприятии приняли участие главы ряда регионов, представители профильных министерств и ведомств.

Сейчас, отметил Дмитрий Медведев, средняя обеспеченность жильем в стране составляет 26 квадратных метров на человека. Общий жилфонд – 3,9 миллиарда квадратных метров. Предстоит построить еще более миллиарда. Ипотека, по мнению Дмитрия Медведева, не идеальный вариант. Она доступна лишь половине населения. Поэтому, решая жилищный вопрос, надо рассматривать и другие варианты, включая арендное жилье, а также индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Спрос на последнее по некоторым оценкам составляет около трех миллионов домов.

Другое важное направление – проблема обманутых дольщиков. И здесь ЕР не стоит в стороне, старясь помочь людям. Одна из главных причин, которая мешает достройке объекта, отметил Медведев, – бюрократическая волокита. Процедура сдачи дома может длиться месяцами.

— Нужно регламентировать взаимодействие инвестора с профильным органом власти, — подчеркнул Дмитрий Анатольевич.

За последние годы, сообщил в своем докладе секретарь Мурманского регионального отделения партии, губернатор Андрей Чибис, на Кольском полуострове вводится чуть более 40 тысяч квадратных метров жилья в год.

Точная статистика такова: средний показатель по вводу жилья в период с 2015 по 2019 годы составил 48 тысяч квадратов. При этом в прошлом году их введено 44 тысячи.

Недавнее принятие пакета «арктических» законов, подчеркнул губернатор, увеличило спрос на жилье на Севере. Поэтому для нас тема создания рынка жилья является весьма актуальной.

Рассказал Андрей Чибис и о мероприятиях, которые в настоящее время уже реализуются, либо находятся в активной фазе разработки. Один из проектов – район «Больничный городок» в Мурманске. Здесь планируется построить около 200 тысяч квадратных метров жилья, что позволит создать условия для 3,7 тысячи семей (около 10 тысяч человек). Во время подготовки территории будет расселено 2,3 тысячи человек из почти сотни аварийных домов. Сроки реализации проекта 2021-2025 годы. Общий объем инвестиций составит около 18 миллиардов рублей, из них 1,45 миллиарда – затраты на строительство инженерных сетей и 4,81 миллиарда – на социальную инфраструктуру.

Для повышения спроса на строящееся жилье глава региона предложил поддержать введение льготной ипотеки для Арктической зоны под 2 процента по аналогии с программой «Дальневосточная ипотека».

В рамках взаимодействия с финансовым институтом развития жилищной сферы ДОМ.РФ и крупными застройщиками прорабатывается вопрос точечной постройки в Мурманске жилья на условиях корпоративной аренды, что создаст условия для строительства нового жилья для жителей, приезжающих в регион на работу.

Отдельно остановился Андрей Чибис на вопросах развития ИЖС. Три четверти территории Мурманской области не заселено. Многочисленные водные объекты (более 110 тысяч озер и более 20 тысяч рек) представляют большой интерес для развития вблизи них индивидуального и арендного жилищного строительства.

В последние годы, отметил губернатор, наблюдается растущий интерес жителей региона к индивидуальному жилищному строительству. Кратно увеличилось количество коттеджных поселков вокруг крупнейших городов региона. Разрабатываемые на федеральном уровне решения, такие как «арктический гектар», также служат серьезным стимулом к развитию ИЖС.

При этом наиболее интересными являются земельные участки вблизи многочисленных водных объектов. Однако их вовлечение в инвестиционный оборот является крайне сложным в связи с ограничениями законодательства. Земельные участки водоохранной зоны на территории Мурманской области, относящиеся к муниципальным и неразграниченным землям, достаточно активно используются. Но земельные участки в водоохранной зоне федеральной собственности, как правило, относятся к лесному фонду. И это является основной проблемой, так как на таких землях строительство за редким исключением запрещено.

В регионе запущен пилотный проект по вовлечению таких участков в оборот для развития ИЖС. Составлена подробная карта земельных участков вокруг наиболее интересных водных объектов. Сейчас ведется работа по формированию пространств для ИЖС и межевание участков.