Два ноль в пользу Ингушетии

С 3 августа по 1 сентября по всей России пройдет выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Росстат организует его, чтобы оценить приверженность граждан здоровому образу жизни, их физическую активность, состояние здоровья и пищевые привычки.

Аналогичное статистическое наблюдение уже проводилось в стране в прошлом году. По его итогам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года. Самым высоким этот показатель оказался в Ингушетии (67,2), а самым низким – на Чукотке (49,1). В Мурманской области он составил 59,4 года.

Как оказалось, 12 процентов россиян в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни. Среди жителей Мурманской области таковых 10,3 процента. Ну а крайние позиции заняли все те же Ингушетия и Чукотка – 48,6 и 0,4 процента соответственно.

В этом году в наблюдении по всей стране примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области их будет 486. Опрос пройдет с использованием планшетных компьютеров. Данные в вопросниках будут заполняться со слов респондентов без предъявления каких-либо документов. Сведения о детях до 15 лет подадут родители или опекуны ребенка. При себе каждый интервьюер будет иметь специальное удостоверение, действительное только при наличии паспорта.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, опрос в этом году пройдет с соблюдением всех санитарных требований. Данные, полученные от населения, будут носить сугубо конфиденциальный характер и послужат лишь для формирования обобщенной статистической информации.

Итоги наблюдения по России в целом и ее регионам будут опубликованы на официальном сайте Росстата (www.gks.ru) в декабре. Его результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указах президента. Они потребуются для реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». А также будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики и количественного измерения их эффективности.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой принять активное участие в проводимом опросе, предоставить полные и достоверные сведения и заранее благодарит за сотрудничество.

Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюеров можно получить в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-574, 688-570.