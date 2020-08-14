Что имеем на границе?

Мурманская таможня подвела итоги первого полугодия

В регионе деятельности таможни, сообщает пресс-служба ведомства, через границу на въезд и выезд проследовало без малого 2 тысячи грузовых и свыше 40 тысяч легковых автомобилей, 23 воздушных лайнера и почти 136 тысяч человек.

В морском порту на прибытие и убытие оформлено 2237 судозаходов и более 4,9 миллиона тонн экспортно-импортных грузов. При этом сто процентов дел оформлено с применением комплекса программных средств «Портал Морской порт».

При этом ввоз товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях физическими лицами для личного пользования (с уплатой таможенных пошлин и налогов), а также грузовые перевозки на сухопутных участках границы в регионе Мурманской таможни увеличились на 61 процент.

С января по июнь таможня провела 15 мероприятий после выпуска товаров, в том числе камеральных и выездных таможенных проверок, в результате которых возбуждено семь дел об административных правонарушениях и два уголовных дела. Довзыскано 6,4 миллиона рублей. Благодаря мерам, направленным на обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, выявлено и изъято из торгового оборота 363 единицы контрафактной продукции.

В целом за шесть месяцев текущего года таможней возбуждено 15 уголовных дел и 526 дел об административных правонарушениях. При этом 81 дело возбуждено по результатам проведенных проверок соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства. 26 административных и 4 уголовных дела возбуждены по фактам незаконного перемещения через границу наркотических, психотропных средств и сильнодействующих веществ.

Эффект от мер по минимизации рисков в ходе таможенного контроля товарных партий составил 1,35 миллиона рублей довзысканных платежей. Еще более 2,8 миллиона рублей довзыскано по результатам проведенных корректировок таможенной стоимости. Кроме того, в результате принятых решений по классификации экспортно-импортных товаров довзыскано свыше 713 тысяч рублей таможенных платежей.