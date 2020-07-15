Все слои Арктики.

В начале будущего июня к Росреестру на два года перейдет председательство в международном проекте «Инфраструктура пространственных данных Арктического региона» (ИПД Арктики).

Об этом страны-участницы договорились на конференции, которая в условиях пандемии прошла в режиме видеосвязи.

Проект является совместной инициативой национальных картографических служб восьми стран. Его цель – обеспечить возможность совместного использования пространственных данных для поддержки устойчивого социально-экономического развития арктических территорий.

На прошедшей конференции был одобрен стратегический план на 2020–2025 годы по развитию многомерной цифровой Арктики. В ходе мероприятия стороны утвердили дорожную карту по реализации ИПД Арктики на следующие пять лет, а также определили ожидаемые результаты.

Участники проекта отметили, что Арктика кардинально меняется, и уже видны результаты. Официальные надежные пространственные данные и информация должны стать необходимым компонентом для поддержки устойчивого социального, экономического и экологического развития в Арктике. Помощь в удовлетворении этой растущей потребности заявлена в стратегическом плане ИПД Арктики на 2020–2025 годы как приоритетная.

Росреестр участвует в этом проекте с 2014 года. Проект предусматривает сотрудничество по обмену геопространственными данными между национальными картографическими службами Дании (включая органы самоуправления Фарерских островов и Гренландии), Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Он призван обеспечить доступ правительственным, научным, частным организациям, а также гражданам к геопространственным данным Арктического региона, электронным картам и инструментам с целью улучшения качества мониторинга и принятия решений.

В рамках проекта ИПД Арктики разработан геопортал (https://geoportal.arctic-sdi.org), который предоставляет доступ к актуальной картографической основе, а также к тематическим геопространственным данным и сервисам.

Поиск конкретного местоположения можно вести по названиям расположенных там объектов, адресам или идентификаторам недвижимости. На геопортале представлены десятки слоев карт, отсортированных по поставщикам данных и темам – границы, климат, общество, биота и многие другие.

Проект обеспечивает поиск, визуализацию, оценку, загрузку и интеграцию геопространственных данных из различных источников. На геопортале опубликованы данные рабочей группы Арктического совета по сохранению арктической флоры и фауны, служб-участниц проекта и других заинтересованных организаций.