Вблизи четырех процентов

Такой прогноз по инфляции дает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

В минувшую пятницу совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25 процента. Это уже третье снижение с начала пандемии.

В предыдущий раз, 19 июня регулятор снизил ставку на 100 базисных пунктов, иначе говоря, сразу на процент. Теперь он вернулся к традиционному, более скромному шагу. Итоги заседания совета директоров председатель Банка России Эльвира Набиуллина подвела на пресс-конференции.

— Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции от четырех процентов в 2021 году, — отметила она. — Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет.

Особенностью текущего момента Эльвира Набиуллина считает высокую неоднородность развития ситуации с пандемией и смягчением ограничительных мер, как в мире в целом, так и в разных регионах и отраслях экономики России.

В июне и первой половине июля по мере смягчения режима самоизоляции, продолжила она, в стране происходило оживление экономических процессов. Восстанавливались энергопотребление и потребительский инвестиционный спрос, росли темпы строительства и выпуска товаров, а снижение грузооборота транспорта замедлилось. Однако в целом и бизнес, и население продолжают вести себя в экономическом плане крайне осторожно.

— Мы ожидаем, — сообщила Эльвира Набиуллина, — что неоднородность восстановительных процессов в экономике и динамике цен сохранится в ближайшие месяцы. Но для принятия решения по ключевой ставке и оценки перспектив денежно-кредитной политики в целом более важен среднесрочный взгляд на динамику цен и экономическую активность.

Экономика, продолжила глава Центробанка, будет постепенно возвращаться к своему потенциалу, в связи с чем начнут преобладать дезинфляционные тенденции.

— Мы существенно не изменили прогноз годовой динамики валового внутреннего продукта (ВВП) с учетом разнонаправленных факторов, — уточнила Эльвира Набиуллина. — С одной стороны, более глубокое падение деловой активности, внутреннего и внешнего спроса во втором квартале. С другой – существенное расширение по сравнению с апрелем бюджетных и иных мер поддержки экономики, что частично компенсирует снижение доходов, поддерживает потребление и способствует более быстрому оживлению экономической активности.

В текущем году Банк России прогнозирует снижение ВВП на 4,5–5,5 процента. При этом наиболее существенный вклад в это падение внесет сокращение внешнего спроса. Экспорт, по оценкам, снизится на 13–15 процентов. В последующие два года последует восстановительный рост ВВП на 3,5–4,5 процента и 2,5–3,5 процента соответственно.

И об инфляции. По итогам текущего года Центробанк ожидает ее в пределах 3,7–4,2 процента. Дальнейшие прогнозы таковы: 3,5–4 процента в будущем году с последующей стабилизацией вблизи четырех процентов в 2022 году.

— На нынешнем заседании совета директоров, — вернулась Эльвира Набиуллина к главной теме пресс-конференции, — мы перешли к стандартному шагу в изменении ключевой ставки, учитывая, что сейчас уже требуется более тонкая настройка денежно-кредитной политики в рамках базового прогноза. В отличие от ситуации предыдущих месяцев, когда была оправдана решительная реакция в ответ на шоки.

Глава Центробанка также сообщила, что потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки еще в этом году сохраняется. Банк России будет учитывать, как станет развиваться финансовая ситуация в стране.

На вопрос, не грозит ли банкам отток капитала из-за снижения ключевой ставки за счет вынужденного снижения ставок по депозитам, Эльвира Набиуллина ответила следующее:

— Когда мы смягчаем денежно-кредитную политику, снижаются ставки по кредитам. Но снижаются и депозитные ставки. Однако процессы эти идут разными темпами. Сейчас, на наш взгляд, ставки по депозитам выше прогнозов по инфляции. То есть они остаются положительными. И мы видим, что показатели по банковским вкладам населения пока продолжают расти.