В помощь резидентам

Создана управляющая компания «Столица Арктики».

Такое решение принял совет директоров Корпорации развития Дальнего Востока. Соучредителем его мурманской «дочки» выступила Корпорация развития Мурманской области.

Управляющая компания станет оператором и будет сопровождать проекты резидентов одноименной территории опережающего развития.

Беспрецедентные льготы для бизнеса

О создании управляющей компании сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Принятый «арктический» пакет законов, подчеркнул он, дает беспрецедентные льготы для ведения деятельности на территории Арктической зоны Российской Федерации. Так, обнулена ставка по налогу на прибыль. Предоставлена существенная льгота по социальным взносам, ставка которых снижена с 30 процентов до 7,6 процента.

— Прошу мобилизовать все усилия, чтобы наши региональные инструменты поддержки четко работали совместно с льготами, предоставленными на федеральном уровне, — обратился к участникам совещания Андрей Чибис.

Затем уже традиционно о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

В регионе, сообщил он, зарегистрировано 8444 случая болезни. Выздоровели 4754 человека, летальных исходов 51. Лечение в стационарах проходит 901 человек. 84 пациента в тяжелом состоянии, 19 из них на искусственной вентиляции легких. На наблюдении 2494 человека, 1837 из них – в Мурманске. Еще 1031 человек находится в обсервации.

Работают 9 патронажных бригад и 44 бригады скорой медицинской помощи. Свободно около 200 коек.

В лес пока не убежишь

О ситуации с лесными пожарами доложил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев. За прошедшую неделю, сообщил он, в лесных массивах региона произошло 8 пожаров на общей площади 87 гектаров. Все очаги возгорания были локализованы в течение суток. На сегодня действующих пожаров нет.

На ряде территорий с 15 по 19 июля вводились ограничения на посещение лесов. С 20 по 26 июля в связи с установившейся жаркой и сухой погодой закрыты все леса региона.

В Мурманской области строятся 85 объектов социальной инфраструктуры. План-график их сдачи сформирован, наметившееся отставание по ряду объектов ликвидировано. Об этом сообщил министр строительства Владислав Сандурский.

На некоторых объектах он остановился подробнее. Средняя школа в Североморске на 1200 мест. Выполнено около половины работ. На стройке элементарно не хватает людей. Работают 100–150 человек вместо необходимых трехсот. Вопрос нехватки персонала решают с подрядчиком.

— Прошу обратить особое внимание на школу в Североморске, никакого снисхождения к подрядчику быть не может, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Детский сад в Североморске. С ним, как отметил министр, проблем нет, работы идут в графике. Стройка еще нескольких детсадов (в Мурманске, Алакуртти и Мурмашах) начнется в ближайшее время. Пока идет подготовка необходимой документации.

Крытый каток «Авангард» в областном центре. Готовность объекта составляет 71 процент. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах готов на 63 процента. В октябре он должен быть сдан. Может, как отметил министр, сдадут даже раньше. Быстровозводимый бассейн в Коле готов на 13 процентов. Но темпы работ будут наращивать. Были задержки с финансированием. Пока оно идет из средств областного и муниципального бюджетов.

Мурманский областной драматический театр готов на 69 процентов, краеведческий музей – на 15. Для начала реконструкции областного онкологического диспансера ждут откорректированный проект, который будет направлен на экспертизу.

И о капитальных ремонтах. Туломская средняя общеобразовательная школа пока готова на 35 процентов. Но к новому учебному году, заверил Сандурский, все работы будут завершены.

А вот капитальный ремонт кровли колледжа на улице Гвардейской, дом 14 в этом году не закончат. Выявлены существенные расхождения между проектом и реальным состоянием дел. Так что пока, чтобы пережить зиму, сделают текущий ремонт. К капитальному приступят в следующем году.

Дистанционное обучение пошло на пользу

3 июля в школах региона стартовала экзаменационная кампания. ЕГЭ нынче сдают 3800 человек. Об этом доложила министр образования и науки Анна Головина.

В этом году по понятным причинам особое внимание при проведении экзаменов уделяется вопросам санитарной безопасности. В аудиториях проводится регулярная дезинфекция, школьники и преподаватели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Да и число самих аудиторий увеличено на четверть, чтобы исключить скученность.

Первые итоги уже подведены. Так, по информатике двое выпускников (из Мурманска и Апатитов) набрали заветные сто баллов. По географии более 80 баллов получили 9,5 процента сдавших экзамен. И это больше, чем годом ранее. Положительная тенденция отмечена и на экзамене по литературе. В общем, дистанционное обучение в конце года явно пошло ребятам на пользу.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области ремонтируется 40 объектов. На сегодня, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, выполнен 61 процент работ. В частности, они завершились в Коле, которая впервые участвовала в этом проекте. В городе отремонтированы дороги на пяти улицах.

В областном центре сейчас в ремонте 12 объектов из 27 запланированных. Выполнено 12 процентов работ, прирост за месяц составил всего 2 процента. Так, укладка верхнего слоя асфальта даже не началась. По ряду объектов отставание от графика составляет фактически два месяца (57 дней).

— Мы дополнительные деньги получаем на дороги, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Нам важно эти дороги сделать вовремя, ситуация с отставанием недопустима.

О подготовке к зиме доложил министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев. В десяти муниципальных образованиях все закупочные процедуры уже завершены, подрядчики приступили к работе.

На прошлой неделе специалисты побывали в Североморске. Вопросов к объектам коммунальной инфраструктуры флотской столицы не возникло. В Рослякове ведется замена трубы котельной, объект на контроле, имеющееся отставание сокращают.