Страна в объективе.

Именно так называется фотоконкурс Всероссийской переписи населения (ВПН), главные мероприятия которой пройдут в апреле будущего года.

А принять в нем участие приглашаются все любители смотреть на мир через фотообъектив. Запечатлели природу, людей, архитектуру или животных? Покажите всем красоту нашей страны!

Отобрав лучшие свои работы, нужно определиться с номинацией. Всего их три. В «Семейный альбом» нужно направлять фото, на которых представлены несколько поколений вашей семьи.

«Покажи страну Випину». Здесь подойдут изображения достопримечательностей родного города, района или села с участием талисмана переписи Випина. Его изображение для наложения на фото вы найдете в приложении к условиям конкурса, опубликованным на официальном сайте ВПН https://www.strana2020.ru.

И наконец – «Храним традиции». Тут совсем просто: сфотографируйте местных жителей в национальной одежде, праздник, обряд или блюдо местной кухни.

Чтобы стать участником конкурса, выложите фото в своем открытом профиле Инстаграм с активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #фотоконкурс_перепись. Зарегистрируйтесь на официальном сайте ВПН и подайте вашу работу в личном кабинете.

Прием работ продлится до 30 сентября. Обратите внимание: все это время ваш аккаунт в Инстаграм с выложенными конкурсными работами должен оставаться открытым.

На конкурс, уточняют организаторы, принимаются только оригинальные авторские работы. Один участник может подать не более трех фотографий. Не забудьте сопроводить каждое фото кратким описанием и указанием номинации.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала – открытое голосование на сайте Всероссийской переписи населения. Затем профессиональное жюри выберет по три лучшие работы в каждой номинации и обладателя Гран-при. Приз за первое место составит 25 тысяч рублей, второе – 15 тысяч, третье – 10 тысяч. Обладатель гран-при фотоконкурса получит 50 тысяч рублей.