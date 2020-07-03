Сроки переписи изменились.

Правительство установило новые сроки проведения Всероссийской переписи населения (ВПН). Масштабное статистическое мероприятие перенесено с октября нынешнего на апрель будущего года.

На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в апреле будет осложнено, перепись пройдет с 1 октября 2020-го по 30 июня 2021 года.

Соответствующее постановление (№ 943 от 27 июня 2020 г.) подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предварительные итоги предстоящей переписи будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи.

— Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу о том, как будет проходить перепись, — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. В нашей стране эта норма установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения».

— Перенос сроков проведения переписи на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения – наиболее оптимальный период, — отметил Павел Малков.

Время, продолжил он, показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи.

— Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти Интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны, — сказал Малков.

Напомним, ранее планировалось, что основной этап ВПН пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести его на 2021 год.

ВПН пройдет с активным применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».