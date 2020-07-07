Самки в законе.

В последнее время на некоторых информационных ресурсах активно обсуждается вопрос закрытия областного центра на карантин по коронавирусу. Вчера на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис назвал эти новости фейковыми.

Мурманск на карантин не закроют

— Еще раз обращаю внимание: Мурманск никто закрывать не собирается! — подчеркнул глава региона.

Да, продолжил Андрей Чибис, обстановка в областном центре напряженная. Поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности, особенно масочный режим в транспорте и общественных помещениях.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе зарегистрировано уже более 6 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, 21 пациент скончался. Сейчас в больницах находятся 47 тяжелых больных, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе развернуто 964 койки для больных коронавирусом.

Борясь с пандемией, не следует забывать и о других задачах здравоохранения. Как сообщил губернатор, к нему в последнее время поступают обращения граждан о плохой работе службы скорой помощи. Медики слишком медленно реагируют на вызовы. Губернатор предложил Дмитрию Панычеву разобраться в ситуации. Кареты скорой обязаны приезжать в соответствии с утвержденными нормативами. Сбоев по времени быть не должно.

— Автотранспорта для этого достаточно, — подчеркнул глава региона. — Разберитесь с этим вопросом.

О текущей обстановке в лесах региона доложила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова. За последнее время, отметила она, пожаров в лесном фонде не зафиксировано. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций приняты все необходимые меры. Проведено около 60 рейдов, выявлено 7 нарушений.

В конце июня, напомнила Багрова, в области вводились ограничения на въезд в лесные массивы. Сейчас они сняты. Благодаря дождям пожароопасность снизилась. В дальнейшем власти будут смотреть по обстоятельствам.

— Решения о закрытии лесов нужно принимать не в последний момент, а заблаговременно, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Поддержку продлили на июль

Перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей в регионе утвержден и актуализирован. Сейчас в него входят 51 вид деятельности. А это более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), где работает свыше 19 тысяч северян. Меры их поддержки продлены на июль.

На получение антикризисного микрозайма до одного миллиона рублей под 1 процент годовых подано 145 заявок на 142 миллиона. Большинство заявок удовлетворены, деньги уже выплачены. Востребованными оказались и губернаторские гранты. Осенью должен пройти второй этап конкурса на их получение.

89 заявок на общую сумму 239 миллионов рублей были поданы на конкурс субсидий субъектам туристической индустрии. Максимальная сумма такой выплаты составляет 800 тысяч рублей. 68 заявок были допущены на конкурс, из них выбрали 15. По итогам реализации одобренных проектов в отрасли хорошего настроения должно быть создано 58 новых рабочих мест.

С июля вступил в силу областной закон о специальном налоговом режиме для самозанятых. Действует ряд других мер, призванных облегчить бизнесу прохождение связанных с пандемией коронавируса ограничений.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в 27 муниципальных образованиях Мурманской области должны быть благоустроены дворовые территории 240 многоквартирных домов. Об этом доложил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов. В настоящее время, продолжил он, выполнено уже более 30 процентов запланированных работ.

Кроме дворов, изменить свой облик должны 15 общественных пространств. И здесь почти треть работ уже позади. По итогам прошлой недели в лидерах Оленегорск.

Дополнительно к этому в регионе будут обустроены 57 новых детских и спортивных площадок. Принципиальное условие для всех видов работ – завершение не позднее сентября.

Слабый пол бить не разрешается

Принятый федеральный закон о любительском рыболовстве (475-ФЗ) оговаривает и лов краба. Как было заявлено на оперативном совещании, в регионе уже проработаны границы будущих краболовных участков. Их сформировано пять. Все согласованы с Федеральным агентством по рыболовству.

После проведения конкурса на их использование с победителями будут подписаны соответствующие договоры. Затем, до апреля нужно будет определить квоты на 2021 год. Сам лов будет организован с 15 августа по 31 декабря будущего года. В другие сроки вести его законом запрещено.

Под запретом вылов особей меньше определенного размера. Кроме недоростков безбоязненно щелкать клешнями могут также представительницы слабого, прекрасного (или какой он там у крабов?) пола. Тут власти проявили себя джентльменами: лов самок законом не допускается.

На совещании также обсудили вопросы дорожного ремонта и подготовки к зиме. На ремонт дорог местного значения в этом году регион выделил более 510 миллионов рублей. В 39 муниципальных образованиях предстоит привести в порядок 69 объектов. На 6 июля работы завершены на 23 из них. По объемам – это около 40 процентов.

В 20 муниципальных образованиях работы продолжаются. Они должны быть полностью завершены до начала сентября. Ямочным ремонтом охвачены более 37 тысяч квадратных метров дорог. Тут план даже перевыполнен.

О подготовке к зиме доложил министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев. В настоящее время выполнено 20–24 процента от запланированных работ.

Как сообщил заместитель губернатора Юрий Сердечкин, власти также обсудили с управляющими компаниями те сложности, которые отмечались в их работе прошедшей зимой. В частности, речь шла о несвоевременной или некачественной уборке снега во дворах. Меры, призванные улучшить ситуацию, по словам Сердечкина, разработаны.