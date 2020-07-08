Продлить нельзя отменить.

Центробанк России расставил запятые.

Весной, в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России ввел ряд временных регуляторных послаблений. Они способствовали ограничению негативных последствий пандемии как для частных лиц, так и для участников финансового рынка и субъектов экономики.

Действие большинства ранее объявленных мер заканчивалось 1 июля. В связи с этим Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления введенных послаблений. Принятые решения довела до общественности пресс-служба регулятора.

Во имя удаленной работы

Существенная часть персонала в организациях по-прежнему работает удаленно, поэтому возможны сложности в реализации отдельных требований законодательства. Также целесообразно поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг. В связи с этим Банк России принял решение продлить действие ряда мер до 30 сентября.

К ним, в частности, относится возможность открывать банковские счета клиентам – физическим лицам без личного присутствия при условии, что целью открытия счета является осуществление или получение социально значимых платежей.

Возможность открыть счет дистанционно сохраняется и для относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц. Дополнительное условие при этом следующее: счет открывается с целью получения кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Сохранена возможность не отказывать в приеме на обслуживание, а также продолжать обслуживание уже имеющихся клиентов – физических лиц, у которых истек срок действия документа, удостоверяющего личность.

Пролонгировано предоставленное кредитным организациям право не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также самих документов, связанных с проведением валютных операций.

Продолжится неприменение мер воздействия за нарушение требований нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной безопасности при реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, репозитариями удаленного доступа сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием такого доступа.

До конца сентября также продлено действия некоторых других, еще более специфических мер поддержки.

Надобность отпала

В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов страны Банк России принял решение ряд мер поддержки не продлевать.

В частности, гражданам более нельзя пользоваться платежными картами с истекшим сроком действия. В свое время такая возможность позволила оградить россиян от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения. Да и большинство банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры признано нецелесообразным.

В прошлом осталось и неприменение мер к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления в бюро кредитных историй (БКИ) информации, предусмотренной федеральным законодательством. Большинство кредиторов, по мнению Центробанка, достаточно хорошо наладили процессы взаимодействия с БКИ в условиях пандемии и могут исполнять свои обязательства в установленные сроки.

В части применения мер надзорного реагирования Банк России принял решение возобновить проведение инспекционных проверок, а также иных контактных мероприятий в отношении поднадзорных ему организаций.

Возобновляется и деятельность ЦБ по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях (с учетом эпидемиологической ситуации).

Саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы или сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, рекомендовано при необходимости также возобновить запланированные проверки в случае, если в регионе их действия отсутствуют ограничительные меры.

Банк России также принял решение о постепенном прекращении действия регуляторных послаблений в отношении отчетности финансовых организаций, а также частичном возобновлении программы обследований.