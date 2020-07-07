Пополнили бюджет на 30 миллиардов.

За пять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба управления ФНС, налогоплательщики Мурманской области перечислили в консолидированный бюджет региона более 30 миллиардов рублей.

44 процента из них составил налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 37 процентов – налог на прибыль организаций.

Налоговые органы отмечают значительный прирост поступлений платежей за природопользование. Организации и индивидуальные предприниматели Кольского края уплатили 763 миллиона рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, что почти на 20 процентов выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.

Объем налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-мае возрос на 39 миллионов и составил 6,5 миллиарда рублей. Основным бюджетообразующим налогом остается НДФЛ, доля которого в общем объеме поступлений в бюджеты городов и районов Мурманской области составляет 60 процентов (рост на 6 процентов).

За этот же период налогоплательщики региона перечислили более 18 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 5 процентов.

По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления составили 13,4 миллиарда рублей. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования мобилизовано 3,1 миллиарда рублей.

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличилась в 3,6 раза и составила 1,5 миллиарда рублей.