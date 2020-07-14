Особый упор на качество.

На реконструкцию дороги в Териберку выделено еще 250 миллионов. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис. Дополнительные средства поступили из федерального бюджета.

— Сроки у нас сжатые период строительный на Севере короткий. Я всех убедительно прошу очень четко следить за выполнением работ. Чтобы сделать все необходимое с надлежащим качеством. На качество особый упор и за ним особый контроль, — подчеркнул глава региона.

Скорую ускорили

Неделю назад губернатор сообщил об обращениях к нему граждан с жалобами на плохую работу скорой медицинской помощи. Медики слишком медленно реагировали на вызовы. Глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Панычеву разобраться в ситуации. Как доложил министр, в работу службы внесены корректировки, которые позволили сократить время ожидания бригад на вызовы.

— На прошлой неделе на работу вышли три дополнительные бригады, еще две выйдут с 15 июля, — сообщил Дмитрий Панычев. — Мы оптимизировали график работы, люди вернулись из отпусков. Увеличено количество патронажных бригад для больных с CoViD-19 и количество медработников для пациентов с ОРВИ. Сейчас эта система позволяет обеспечить наблюдением и лечением до четырехсот человек в день в Мурманске, Коле и Североморске. Это дает возможность дополнительно разгрузить скорую.

Также оптимизируется работа диспетчерской. Если человек дозвонился до скорой и у него симптоматика ОРВИ легкого течения, звонок передается в поликлинику, и к человеку в этот же день отправляется патронажная бригада. В поликлиниках введены контактные номера в наиболее популярных мессенджерах, чтобы людям проще было дозвониться.

В целом, как доложил Дмитрий Панычев, в регионе зарегистрировано 7228 случаев коронавирусной инфекции, 4284 человека выздоровели, 32 летальных исхода. В больницах сейчас находятся 880 пациентов. Лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. Глава минздрава также еще раз порекомендовал северянам строго следовать всем санитарным правилам.

В лесах пока спокойно

О пожарной обстановке в лесах региона доложил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев. За прошедшую неделю, сообщил он, проведено 33 рейда, в которых было задействовано 59 инспекторов. Выявлено четыре нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В целом обстановка пока спокойная.

— За прошедшую неделю лесных пожаров на территории области не зафиксировано, — отчитался Носарев.

Нет, продолжил он, и текущих возгораний. Ограничения на посещение лесов не вводились в связи с сырой и холодной погодой. Однако, учитывая прогнозы метеорологов, их планируется ввести с 15 июля.

— Принципиально важно, чтобы эти ограничения не просто были введены, а информация о них была доведена до населения. И чтобы были приняты соответствующие меры контроля их соблюдения, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

На будущей неделе, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, должно состояться первое заседание наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики».

В совет вошли представители региональных и федеральных органов власти. В ближайших планах – создание управляющей компании. В связи с принятием парламентом пакета «арктических» законов она будет работать с резидентами не только ТОР, но и Арктической зоны РФ.

С июня активизирована работа над проектом комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ). Его общая готовность составляет сейчас 53 процента. На объектах МТУ в настоящее время работают около полутора тысяч человек.

Компания «Аркминерал-Ресурс», продолжила Кузнецова, стала победителем аукциона на право разработки Африкандского месторождения редкоземельных металлов. Общий объем инвестиций составит 17,9 миллиарда рублей. Будет создано 450 новых рабочих мест.

Ниже, чем у соседей

Уровень безработицы в Мурманской области составил 2,6 процента. И это, подчеркнула заместитель губернатора Елена Дягилева, значительно ниже, чем в других региона Северо-Западного федерального округа.

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 11 тысяч безработных. Но если в апреле–мае их прирост составил две тысячи человек, то в июне – уже чуть боле трехсот. Такое снижение не может не радовать. В регионе создано 1474 рабочих места на временных общественно-полезных работах.

К ремонтам дворовых территорий многоквартирных домов уже приступили 25 из 27 муниципалитетов. Выполнен 41 процент запланированных работ. В отстающих – Междуречье и Кильдинстрой. Но в целом по региону, как доложил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов, у него нет сомнений в том, что работы завершатся в срок.

К благоустройству общественных территорий приступили во всех муниципалитетах, где такие работы запланированы. Выполнение – 35 процентов.

В зоне риска, подчеркнул Кудряшов, самые капиталоемкие проекты. Речь о набережных. В Коле пока выполнено 37 процентов работ (отставание 20 суток), в Мончегорске 33 процента и 35-40 суток соответственно. Самый проблемный объект – в Кандалакше, где выполнено всего 10 процентов работ.

— Муниципалитеты являются заказчиками этих проектов, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Если вы видите проблемные моменты, вы должны бить во все колокола. Должны сформулировать набор решений.