Ни в борщ, ни на силос.

В 1944 году Ида Манденова выделила и описала новый вид борщевика. Она назвала его в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского. Но подарочек, если честно, получился так себе.

Как оказалось, это растение обладает весьма неприятной способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Более того, оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Впрочем, обо всем по порядку.

Да, в сороковых годах борщевик Сосновского был окультурен и специально внедрен в сельскохозяйственное производство с целью обеспечения животноводства дешевыми кормами. Долгое время его считали перспективной кормовой культурой. Но борщевик аграриев разочаровал. И спустя сорок лет культивирования от него пришлось отказаться.

Уже в конце 2015 года незаслуженно носящий фамилию известного ученого представитель семейства зонтичных был исключен из «Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в сельском хозяйстве» и отнесен к сорным растениям. Исключили борщевик вполне заслуженно. Это растение представляет угрозу, как здоровью человека, так и качественному состоянию земель.

Борщевик Сосновского, напоминает теруправление Россельхознадзора, имеет толстый, до десяти сантиметров, полый стебель и крупные перистые листья. Растет он в основном на пустырях, обочинах дорог, свалках, берегах рек, заброшенных пастбищах и полях. Причем образует заросли, под которыми почти ничто другое не растет.

Борщевик опасен и для человека. Сок растения содержит фурокумарины. Попав на кожу, под влиянием света он не только усиливает ее пигментацию, но и приводит к серьезным ожогам. Если участок поражения значителен, человека лихорадит, тошнит, повышается температура.

Борьба с растением возможна химическими и механическими способами. Комбинация обоих методов борьбы может быть более эффективной. Хороший результат дает опрыскивание гербицидами широкого спектра действия.

Меры нужно принимать своевременно, пока проростки борщевика находятся в состоянии первых двух-трех настоящих листьев. Когда образовались зонтики с завязавшимися семенами, обработка становится сложнее, поскольку в этот период необходимо дополнительно обработать сами зонтики, чтобы предотвратить прорастание семян на следующий год.

Борщевик, подчеркивает теруправление Россельхознадзора, не входит в Перечень карантинных объектов. Однако при борьбе с ним следует избегать часто повторяемых ошибок.

Так, нельзя скашивать борщевик в период окончания цветения и начала завязывания плодов. Это не будет иметь нужного эффекта, если только скошенные растения не будут тут же уничтожены, лучше всего – сожжены. Также не следует косить опасный сорняк в момент осыпания семян, так как это приведет лишь к большему рассеиванию борщевика.

При работе с борщевиком рекомендуется надеть водонепроницаемую одежду. Иначе сок растений, впитавшись в ткань, может попасть на кожу. Не смытый с тела в течение суток сок борщевика при попадании на эти места солнечного света приведет к образованию дерматитов по типу ожогов.