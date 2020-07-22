Ни цист, ни личинок!

В июне специалисты теруправления Росельхознадзора начали мониторинг фитосанитарного состояния Мурманской области. Одна из приоритетных задач при этом — обнаружение золотистой картофельной нематоды, которая является опасным карантинным вредителем.

Ботву и корни нужно сжечь

Этот микроскопический червь живет и развивается в почве и на корнях растения-хозяина. В неблагоприятный период он сохраняется в стадии цисты. Весной, при наступлении тепла и достаточной влажности, а также под влиянием веществ, выделяемых корнями картофеля, из цист выходят до 200 личинок, которые прикрепляются к корням картофеля и питаются их соком, приобретая шаровидную форму около миллиметра в диаметре. Ко времени уборки созревшие цисты легко стряхиваются с корней и заполняют пахотный слой.

Внешние признаки поражения растений золотистой картофельной нематодой можно наблюдать вскоре после появления всходов. Болезнь проявляется в виде плешин из угнетенных кустов, отстающих в росте, с немногочисленными хилыми стеблями, которые начинают преждевременно желтеть. Цветение, как правило, отсутствует или очень скудное. Число клубней резко снижается, они мелкие (15-45 граммов), а при сильном поражении клубнеобразования не бывает вовсе.

Распространение вредителя происходит при переносе цист с почвой, сельхозорудиями, посадочным материалом, дождевыми водами или ветром. Поэтому специалисты просят после уборки картофеля не выбрасывать за пределы своего участка ботву и корни. Их необходимо собрать и сжечь. Не следует брать семенной картофель у соседей. Тем более нежелательно покупать его у неизвестных производителей в других регионах.

Куриный помет всех проймет

Если ваш участок все-таки оказался заражен золотистой картофельной нематодой, специалисты советуют применять следующие меры борьбы с вредителем: до посадки картофеля в прошлогодние очаги заражения вносят мочевину, затем проливают настоем ростков картофеля. Рецепт таков: килограмм ростков пропускают через мясорубку и заливают 10 литрами воды (расход на 100 квадратных метров). Это стимулирует выход личинок из цист и их гибель.

Уже во время посадки в лунку вносят 2-3 горсти перепревшего навоза или компоста, одну горсть золы, одну столовую ложку порошка птичьего помета. Все это присыпают почвой и высаживают клубень ростком кверху.

Сразу после посадки картофеля в почву вносят жидкий куриный помет от 4 до 10 литров на квадратный метр (при разведении 1:10 или 1:20). Такой раствор уничтожает до 90 процентов личинок. При окучивании вносят минеральные удобрения в междурядья, отступив 5-6 сантиметров от стеблей, а затем заделывают.

Для подкормок картофеля хорошо использовать свежий и сушеный куриный помет, коровяк, жидкий навоз. При этом сырой помет и коровяк разбавляют водой 1:10 и настаивают 5-7 дней. Сушеный помет настаивают 2-3 дня при соотношении 1:30. Подкормку проводят по сырой почве после дождя или полива.

После уборки в почву вносят известь, равномерно разбросав, а при перекопке — заделывают в почву. При повышенной кислотности почвы вредоносность заболевания усиливается. Поэтому в нее вносят перепревший навоз, компост, другую органику. Применение не перепревшего навоза недопустимо, так как может оказывать токсическое действие на корневую систему, способствуя заражению почвы сорняками.

Посейте клевер, лучше — рожь

Можно посадить между рядами картофеля низкорослые сорта бархатцев. Они издревле признаны отпугивающим средством при этой болезни. Бархатцы контролируют появление нематоды с помощью серосодержащей субстанции, которая называется тиофен. Она вырабатывается из корней растения и убивает вредителей. Корни растений глубоко проникают в почву, а нематоды их не переносят и погибают.

Эффективным средством борьбы с нематодой является севооборот. На зараженные участки картофель можно возвращать не ранее, чем через 4-5 лет. В промежутке рекомендуется выращивание растений-сидератов, таких как клевер, овес, горчица и другие крестоцветные, овес и бобовые. Но самым эффективным растением от нематоды считается рожь.

Среди экологических методов борьбы с нематодой наиболее надежным является применение органических удобрений.

Выходила на поле «Катюша»

Однако приоритетное направление для сокращения сроков очистки участка от нематоды — высаживание устойчивых к ней сортов картофеля. На территории Мурманской области районированы два таких — «Катюша» и «Светланка хибинская». Хорошо зарекомендовали себя также «Скарлет», «Симфония», «Лукьяновский», «Скарб», «Снегирь», «Холмогорский» и «Сантэ».

Все эти сорта можно приобрести в филиале Полярной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Вавилова, расположенном в Апатитах по адресу: улица Козлова, дом 2.

И последнее. Если вы все же обнаружили на своем участке признаки заражения картофеля золотистой картофельной нематодой, следует обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефонам: 45-64-21 и 45-64-01.