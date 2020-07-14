Не просто льготные, а суперльготные!

Такие условия гарантирует резидентам Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) принятый парламентом пакет законов.

Губернатор Андрей Чибис провел совещание по вопросу реализации государственной политики Мурманской области в части инвестиционной деятельности в АЗРФ. Поводом для очередного обсуждения важной темы послужило принятие парламентом пакета федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ.

Вся Арктика – особая зона

— Парламент принял «арктический» пакет законов, который мы лоббировали очень активно. И мы благодарны и правительству, и парламенту за то, что наши инициативы туда вошли, — отметил в беседе с журналистами Андрей Чибис.

В соответствии с решением президента законодательный пакет был подготовлен Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) и в феврале внесен правительством в нижнюю палату парламента. Госдума приняла его в третьем чтении 7 июля, на следующий день он был одобрен сенаторами. Окончательное слово за президентом. Документы вступят в силу через 45 дней после подписания главой государства и официального опубликования.

— Арктика – стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечения ее безопасности. Надо работать быстрее и быстрее развивать Арктическую зону РФ. Никакие экономические проблемы не должны этот процесс останавливать. Новая модель развития Арктики должна заработать, — цитирует пресс-служба Минвостокразвития возглавляющего Госкомиссию по вопросам развития Арктики вице-премьера – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Законы предусматривают, что вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Их главная цель – стимулировать создание здесь новых предприятий и рабочих мест.

Одобренные парламентом законы расширили территорию АЗРФ. В нее дополнительно к 31 территории включены Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы Республики Карелия, а также ряд муниципалитетов Республики Коми, Архангельской области и Красноярского края. Таким образом, территория АЗРФ теперь включает четыре субъекта Российской Федерации и 45 муниципальных образований.

Условиями получения статуса резидента АЗРФ и, соответственно, доступа к мерам господдержки определены регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Арктики, планируемая реализация нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее одного миллиона рублей. Весь процесс получения статуса резидента будет осуществляться в электронном виде на инвестиционном портале arctic-russia.ru.

Зеленый свет для бизнеса

Принятые федеральные законы предусматривают такие налоговые льготы как нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение десяти лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых).

Вводятся также пониженные, вплоть до нулевой, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до одного процента по упрощенной системе налогообложения. Конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов.

— Помимо суперльгот и радикального сокращения административных процедур для крупных инвесторов, в «арктический» пакет законов попали и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Если первоначально предполагалось, что льготные ставки начнут применяться от десяти миллионов рублей инвестиций, то нам удалось сократить эту сумму до одного миллиона. А это делает льготы доступными не только для среднего, но и малого бизнеса, в том числе в сфере туризма, — отметил Андрей Чибис.

Предусмотрено и возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6 процента для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

То, что государство теперь не просто вправе, а обязано компенсировать часть социальных взносов для резидентов АЗРФ, губернатор считает крайне важным. С учетом тех решений, которые приняты на региональном уровне, подчеркнул Андрей Чибис, в Мурманской области создается суперльготный режим для развития бизнеса, включая малый и средний.

Резидентам Арктической зоны будет доступен налоговый вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых, а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности. Законы предусматривают и установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов.

Во имя инвесторов

Для инвесторов в Арктической зоне будут упрощен целый ряд административных процедур. Плановые проверки в отношении резидентов смогут проводиться только в виде совместных. Ежегодный план таких проверок подлежит согласованию с Минвостокразвития. При этом представители министерства и управляющей компании вправе присутствовать при таких проверках. Внеплановые проверки смогут проводиться только по согласованию с Минвостокразвития, их срок не будет превышать пяти дней. Корпорация развития Дальнего Востока наделяется правом представлять и защищать интересы резидентов в суде в спорах с органами государственной и муниципальной власти.

Законами предусматривается возможность применения в Арктике таможенной процедуры свободной таможенной зоны на отдельных участках морских портов и аэропортов, а также на земельных участках резидентов. Органы государственной власти наделены правом без торгов предоставлять земельные участки резидентам. Предполагается процедура одновременного осуществления экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.

Также законы предусматривают ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.

Воронеж интересуется

Целью проеденного губернатором совещания стало также обсуждение хода реализации проектов резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики».

— Пакет поправок создает новые, льготные условия для ведения деятельности на нашей территории. А это позволит привлечь сюда еще больше инвесторов, — подчеркнул Андрей Чибис. — Что касается ТОР, то это тоже важнейший прорыв, шаг к тому, чтобы Мурманск, западный берег Кольского залива и Кольский район получили другие условия для ведения хозяйственной деятельности. Сегодня все процедуры пройдены, создается управляющая компания. И мы подробно отрабатываем новые проекты.

— ТОР «Столица Арктики» была создана в мае, сейчас в ней четыре якорных резидента, — добавила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова. — Это основа, на которую будут нанизываться другие компании, которые станут с ними сотрудничать. Работы идут в графике, законы, поддерживающие развитие ТОР, приняты. С «Новатэк Мурманск» соглашение уже подписано. С другими компаниями идет активное оформление документов. В стадии завершения создание управляющей компании. В ближайшее время состоится первое заседание наблюдательного совета.

Интерес к нашей ТОР, уточнила Русскова, проявляют компании из различных, в том числе и не относящихся к Арктике регионов, в частности, Воронежа. Принятие «арктического» пакета законов, считает министр, существенно подогрело интерес к нашему региону, создав очень комфортные условия по налоговой нагрузке. Тем более что льготы нацелены не только на крупный, но и на малый бизнес. Требования к объему капитальных вложений очень низкие: для ТОР – 500 тысяч рублей, для АЗРФ в целом – 1 миллион.