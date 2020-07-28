Миллион рублей — и ты резидент!

Развитие Арктической зоны России и новые преференции для бизнеса

Этой теме была посвящена пресс-конференция, которую в режиме онлайн провели заместитель председателя Правительства России – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

За последнее время, подчеркнул Трутнев, изменилось многое. Реформирована государственная комиссия по вопросам Арктики. Работа по развитию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на уровне правительства передана в компетенцию министерства Дальнего Востока. Утверждены основы государственной политики, разработаны проекты стратегии развития Арктического региона и соответствующая государственная программа.

Совсем недавно принят «арктический» пакет законов, создавший базовую систему преференций для бизнеса. Вся АЗРФ признана специальной экономической зоной. Крупнейшей, кстати, в мире, почти 5 миллионов квадратных километров. И любой, кто готов вложить сюда не менее миллиона рублей, может получить статус ее резидента.

— Прежде всего, мы считали важным создать систему преференций для инвесторов. Понятно, что другого способа развития экономики не существует. Хорошим подтверждением тому, что развитие экономики и развитие социума – тесно связанные между собой процессы, является тот факт, что отток населения из Арктической зоны происходит не из всех регионов. Численность населения стабильна и прирастает на Ямале, Чукотке, в Норильске – там, где реализуются новые проекты в экономике, — подчеркнул вице-премьер в кратком вступительном слове.

Затем участники встречи ответили на вопросы журналистов.

— Какой объем средств федерального и региональных бюджетов будет ежегодно направляться на обеспечение утвержденных для резидентов АЗРФ льгот?

— Весь объем средств по госпрограмме развития Арктики до 2024 года составляет 57 миллиардов рублей, — ответил Юрий Трутнев. — Сколько денег пойдет на налоговые льготы? Я не согласен с такой постановкой вопроса. У нас есть только один вид налога, это соцстрах, который мы будем компенсировать. Объем такой компенсации планируется в размере двух миллиардов рублей исходя прогнозируемого числа рабочих мест. Что касается остальных налоговых льгот, то сегодня просто нет тех проектов, под которые они даются. Соответственно нет и выпадающих доходов. Поэтому мы считаем, что никакие федеральные средства на льготы не пойдут. Просто появятся новые проекты, которые на первом этапе будут меньше средств платить в бюджет. Но это и есть условие их появления. Иначе они в Арктике просто не возникнут.

— Предполагается ли вводить дополнительные экологические требования к добывающим предприятиям?

При Минвостокразвития, пояснил Юрий Трутнев, создана рабочая группа, которая будет мониторить ситуацию и давать рекомендации по снижению рисков, связанные с таянием вечной мерзлоты. Ужесточения требований в плане экологии в целом нет даже в планах.

— Мы исходим из того, что наша задача – обеспечить выполнение уже существующего законодательства. Мне кажется, оно у нас достаточно сбалансировано, — подчеркнул вице-премьер.

Что касается накопленного экологического ущерба, то этот мусор надо из Арктики убирать. Здесь, добавил Трутнев, других вариантов нет.

— Поменяли ли компании – потенциальные резиденты АЗРФ свои планы по инвестициям в регион в связи с пандемией коронавируса и падением цен на энергоносители?

— Массовых пересмотров планов мы не видим, — сообщил Юрий Трутнев. — Сейчас идут переговоры с руководством компании «Новатэк», которая говорит о том, что может быть некоторая сдвижка планов. И, естественно, у нас довольно сложная ситуация с «Востокуглем». По «Востокуглю» будет резкое снижение объемов. Но проект в целом должен жить.

— Обсуждаются ли в связи с этим возможности корректировки планов роста перевозок по Северному морскому пути?

— Две названные компании – опорные грузоотправители по трассе Севморпути. По результатам обсуждения с ними сдвижки их графиков и будет определен конечный объем перевозок, — ответил Александр Козлов.

Юрий Трутнев добавил, что определенное снижение объемов перевозок по Севморпути против ранее запланированных будет.

— В каком состоянии пребывает сейчас проект создания Северного широтного железнодорожного хода?

Для Ямала, подчеркнул Александр Козлов, это очень важный проект. Российские железные дороги закончили разработку проектно-сметной документации. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Проект стоит на финансировании в инвестиционной программе железнодорожников. На него предусмотрено около ста миллиардов рублей. После завершения стройки по этой железной дороге можно будет перевозить до 24 миллионов тонн грузов, которые будут добывать компании на Ямале.

— Планируется ли либерализация правил работы на российском шельфе?

Девяносто процентов участков отечественного шельфа, напомнил Юрий Трутнев, уже распределены между Газпромом и Роснефтью. Так что речь идет об оставшихся десяти. Сейчас, конечно, время для изменения правил работы на шельфе не очень хорошее. На сегодня инвестиционный спрос на него упал.

— Но это работа на будущее. Если сегодня приоткрыть дверь для инвестиций в разработку шельфовых проектов, можно надеяться, что они возникнут, — продолжил вице-премьер. — Иначе все останется так, как есть. А именно: в течение последних пятнадцати лет шельф Российской Федерации, кроме ранее разработанных проектов, большой пользы стране не приносит.

— Каковы условия для получения так называемого арктического гектара?

Программа, ответил Александр Козлов, создана в первую очередь для возможности оформления гражданами участков земли в очень короткий срок. Например, на Дальнем Востоке он снизился до 30-35 дней. Конкретные земельные участки будут определять губернаторы и мэры городов. Чтобы, скажем, на Ямале кто-то не взял в аренду кусок территории месторождения углеводородов.

Первые шесть месяцев участки будут предоставляться только местным жителям, затем уже – всем гражданам страны. Все оформление будет вестись в электронном виде. Реализация программы начнется 1 июня 2021 года. До этого надо провести инвентаризацию участков.