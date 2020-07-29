В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Мурманская область поднялась сразу на 15 пунктов

Результаты Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России власти обсудили на очередном заседании регионального правительства. Рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив при содействии ведущих объединений промышленников и предпринимателей. Рассматривая множество показателей, он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. А его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Портал для инвесторов

— По итогам 2019 года Мурманская область поднялась в рейтинге на 15 позиций – с 71-го до 56-го места. Это, безусловно, хороший шаг вперед. Но очевидно, что необходимо двигаться дальше еще более активно, — подчеркнул ведущий заседание губернатор Андрей Чибис.

Удалось добиться, продолжил глава региона, беспрецедентных налоговых льгот на территории Арктической зоны Российской Федерации, куда наша область входит полностью. Заработала первая в Арктике территория опережающего развития. Принят и набор региональных законов, сокращающих налоговые издержки субъектов малого и среднего бизнеса. Пониженные налоговые ставки будут действовать в ближайшие три года.

— У региона очень серьезные достижения в Национальном рейтинге за прошлый год, — прокомментировал журналистам ситуацию сенатор от Мурманской области Константин Долгов. — Хочу отметить, что по динамике наша область показала лучший результат. У нас очень хорошие показатели по поддержке малого и среднего предпринимательства. Меры, принятые в этой сфере по поручению губернатора, позволили купировать негативный эффект от пандемии и дают стимул для дальнейшего развития.

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов подробно рассказал о конкретных показателях региона в рейтинге. В частности, сократилось время регистрации предприятий. Это, безусловно, плюс. Но, отметил Филиппов, есть и показатели, по которым мы пока отстаем. И это вызов для региональных властей.

В настоящее время под эгидой Корпорации развития Мурманской области создается инвестиционный портал региона. В ближайшее время его предстоит наполнить всей необходимой и актуальной информацией, которая только может потребоваться потенциальным инвесторам.

Чтобы ускорить этот процесс и поднять значимость Корпорации губернатор принял решение лично возглавить ее наблюдательный совет.

— Мы можем двигаться вперед еще быстрее, — подчеркнул Андрей Чибис.

Тепло дадут вовремя

— Впервые за несколько десятилетий в Североморске меняют магистральную теплосеть. Важно мобилизоваться и не только латать дыры, но и реализовать серьезные проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, — отметил Андрей Чибис перед рассмотрением вопроса о подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края к работе в предстоящий отопительный период.

С докладом о текущем положении дел выступил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Почти 8 тысяч единиц жилищного фонда, 127 котельных и более 11 тысяч километров инженерных сетей – это то хозяйство, которое необходимо подготовить к зиме.

Застарелая проблема – задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями. Она, как отметил Сердечкин, к сожалению, увеличивается. Свою негативную роль в этом сыграла пандемия коронавируса. В качестве меры социальной защиты был введен запрет на начисление пеней или отключения от снабжения ресурсами за неплатежи. Это, безусловно, усугубило ситуацию. И в одночасье ее не решить.

Имеются и менее глобальные сложности. Скажем, котельная на улице Фестивальной в областном центре. Она новая, сдана в прошлом году. Но эксплуатация минувшей зимой выявила немало замечаний. Сейчас есть время их устранить в рамках гарантийного обслуживания. А вот с топливом все в порядке. Запасы мазута и угля составляют соответственно 111 и 114 процентов от норматива.

— Мы набрали достаточно хороший темп. Поэтому отопительный сезон начнется вовремя, — выразил уверенность Юрий Сердечкин.

Школьный фейсконтроль

О цифровой трансформации системы образования региона доложила министр образования и науки Анна Головина. Последняя четверть прошедшего учебного года, которая по причине пандемии коронавируса прошла в дистанционном формате, выявила слабые места.

Это характерно для всей страны. Но ликвидация недостатков особенно актуальна для нашего региона, где есть удаленные населенные пункты и малокомплектные школы. Последних у нас, кстати, десять штук. Кроме того, по причине сурового климата учебный процесс у нас периодически приходится прерывать из-за холодов и штормов.

—Мы уже сформировали план первоочередных мероприятий цифровизации, — подчеркнула Головина.

Один из его пунктов – расширение доступа учебных заведений к широкополосному Интернету. Сейчас, по словам министра, его имеют менее 8 процентов школ. До конца года их долю запланировано довести до 32 процентов.

Нужно также расширять дистанционный формат обучения. В частности, в тех школах, где еще сохраняется шестидневка. Шестой день (суббота) как раз и будет дистанционным.

С 1 сентября 51 школа региона начнет использовать электронные учебники в учебном процессе. А в Мурманском индустриальном колледже пройдет тестирование биометрической системы контроля и управления доступом (СКУД) в учебное заведение. СКУД сможет опознать педагога или учащегося по лицу и измерит ему температуру. Если эксперимент пройдет успешно, его расширят на другие учебные заведения.