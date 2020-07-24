Еще чуть-чуть — и будет хорошо…

Губернатор Андрей Чибис осмотрел строящиеся объекты спортивной инфраструктуры областного центра

Во вторник значительную часть своего рабочего дня губернатор Андрей Чибис посвятил объезду спортивных объектов, которые строятся или приводятся в порядок в областном центре. И обо всех о них можно сказать: еще чуть-чуть (усилий, денег, времени) – и все будет хорошо.

Арена на скале

Первой остановкой стал будущий крытый хоккейный корт на улице Орликовой. Ледовая арена вместимостью до трехсот человек возводится по национальному проекту «Демография».

Добраться сюда непросто. По крайней мере, без машины. Далеко и все время в гору. Но спортсмены – народ крепкий, было бы, как говорится, к чему стремиться. А ледовая арена – стимул неплохой.

«Кубик» из металлоконструкций уже стоит. Внутри, что называется, конь не валялся – мусор и гравий. Но это лишь на мой взгляд. Как оказалось, работы ведутся даже с небольшим опережением графика. Частично смонтирована система водо- и теплоснабжения. Рабочие приступили к монтажу ледового поля. Общая готовность объекта – 70 процентов. Он должен быть сдан в декабре, а запущен – в начале будущего года.

Стройка идет за счет средств федерального и областного бюджетов, а также частного инвестора. В общем, государственно-частное партнерство в действии.

— Чтобы люди были здоровее, нужна спортивная инфраструктура. Мы сегодня осмотрели, что сделано, а что не сделано. Крытый каток на улице Орликовой ждем в конце года, — прокомментировал результаты осмотра будущей цитадели хоккея и фигурного катания глава региона.

И пришел вандал…

Затем губернатор побывал на спортивной площадке в районе Семеновского озера. Ее открыли в 2019 году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Тут ситуация несколько иная. Подрядчик не успевает – уж простите за тавтологию – доделывать недоделки. Дело в том, что вандалы так быстро разрушают построенное, что угнаться за ними сложно. И оторванные волейбольные щиты с корзинами перевешивали, и искусственный газон, говорят, перестилали, и защитные ограждения чуть ли не по второму кругу уже прошли…

Да только тяга окрестных жителей к физкультуре и спорту такова, что впору бы немного ее и поумерить: ни пластиковый газон, ни стальная решетка – ничто не выдерживает их натиска. А пока есть недоделки, строители не могут передать объект эксплуатирующей организации.

— Нужно, чтобы все недостатки около Семеновского озера были исправлены. Чтобы объект был принят в эксплуатацию. И одна организация следила за тем, в каком он состоянии. Пока из-за бюрократических проволочек и недоделок он надлежащим образом не эксплуатируется. На следующей неделе все эти вопросы должны быть решены, — потребовал прервать порочный круг Андрей Чибис.

Бегом и на коньках

Третий объект – городской спортивный центр «Авангард» в Росте. Сам спорткомплекс замечательный, с бассейном, универсальным спортивным залом (хоть в минифутбол здесь играй, хоть в волейбол или баскетбол) и залом для борьбы. Есть хоккейный корт. Строят стадион. Последний пока – на уровне гравия.

И здесь от страждущих приобщиться к активному образу жизни нет отбоя. В прямом смысле. Дыры в заборе забивают досками, расстеленное было на поле покрытие пришлось скатать обратно (не готов еще стадион!) – все без толку. Впрочем, тягу граждан к физкультуре и спорту власти понимают. Так что стадион в Росте не только будет достроен, но и должен превратиться в серьезный спортивный центр. Причем уже в будущем году.

— Очень хороший бассейн, который был передан городу от 35-го судоремонтного завода, — похвалил объект Андрей Чибис. — Наша задача сделать полноценный спортивный комплекс, привести в порядок прилегающие территории. Мы договорились, что поможем городу за счет областного бюджета в следующем году сделать нормальное футбольное поле, в том числе с беговыми (зимой – конькобежными) дорожками. По проекту это все возможно реализовать до конца следующего года. Деньги мы для этого найдем. Наша задача состоит в том, чтобы у мурманчан появилось как можно больше мест для занятий физкультурой и спортом.