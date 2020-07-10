Два и шесть десятых человека.

Запланированную ранее на нынешний октябрь Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель будущего года. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей.

Полугодовая отсрочка, однако, дает возможность еще лучше подготовиться к этому важному статистическому мероприятию, рассказать россиянам интересные факты, связанные с предыдущими аналогичными масштабными опросами населения.

Так, одним из самых важных показателей, которые возможно достоверно получить только в ходе переписи населения, является число частных домохозяйств. По переписи 2010 года в России их насчитывалось 54,6 миллиона.

Согласно определению, домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства.

В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не только родственников или состоять из одного человека. Существуют также коллективные домохозяйства (казармы военнослужащих, дома престарелых, монастыри и прочие) и даже, как бы эклектично это не звучало, домохозяйства бездомных.

Данные о домохозяйствах важны, поскольку именно в них отражаются все важнейшие демографические процессы: рождаемость и смертность, число браков и разводов, внутренняя и международная миграция. Число и состав домохозяйств зависят от множества социальных и экономических факторов. Они могут отражать большинство социально-экономические процессов, происходящих в стране или в каком-то отдельном регионе.

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных странах мира составляет от 2 до 8 человек. Средний размер домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года, составлял 2,6 человека – столько же, сколько и в Соединенных Штатах Америки и чуть больше, чем в среднем по Европейскому союзу (2,4).

Внутри России самый высокий средний размер домохозяйства ожидаемо оказался на Северном Кавказе (от 6 человек в Ингушетии до 3,4 в Северной Осетии), а также в Тыве (3,4 человека). Именно в этих регионах зафиксирована самая высокая рождаемость. Кроме того, там распространены домохозяйства, в которых состоят несколько поколений родственников или несколько супружеских пар.

Самые низкие средние размеры домохозяйства – в Магаданской области (2,2 человека). В Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, а также в Карелии, на Камчатке и Чукотке этот показатель равен 2,3.

Почти две трети российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек (65,9 процента) составляли супружеская пара с детьми и родственниками или без таковых. 13,8 процента приходилось на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми, 1,7 процента – отцов с детьми.

Еще 5,6 процента составляли домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками. 3,3 процента – домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них.

Прочие домохозяйства составляли 9,7 процента. Как правило, это были бабушки с внуками, братья и сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства.

Число, размер и структура домохозяйств – это та информация, которая необходима при принятии решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты. Предстоящая перепись населения позволит получить точную и актуальную информацию о российских домохозяйствах.