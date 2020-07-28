Бюджет региона поддержат из Москвы.

В Мурманскую область из федерального центра дополнительно поступят более 1,4 миллиарда рублей

Благодаря эффективной работе финансового блока правительства региона с федеральным центром, в частности – с Минфином, принято решение о выделении Мурманской области более 1 миллиарда 400 миллионов рублей для поддержки бюджета. Эту приятную новость сообщил вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Крупный бизнес демонстрирует рост

— Деньги, безусловно, для нашего бюджета будут очень актуальны, — подчеркнул глава региона.

— Это результат солидарных усилий губернатор и правительства. Это серьезные средства, которые поступят очень ко времени, поскольку в Мурманской области, как и в других регионах, имеются выпадающие доходы в связи с предпринятыми властями мерами по противодействию коронавирусной инфекции. Мы будем работать над тем, чтобы это была не последняя сумма в этом году, — прокомментировал выделение дополнительных средств сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

Андрей Чибис также отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса и временные проблемы, возникшие с железнодорожным сообщением, наши крупнейшие промышленные предприятия показывают хорошие результаты.

В качестве примера губернатор привел компанию «ФосАгро», где рост производства продукции возрос на 7 процентов, а объемы продаж – на 10. Это, подчеркнул Андрей Чибис, дает основание рассчитывать на дополнительные налоговые поступления. Положительную динамику, по словам главы региона, демонстрирует и Кольская ГМК. Наращивают свои мощности компания «Новатэк» и ее подрядчики в Белокаменке.

О положении дел с пандемией коронавируса уже традиционно доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. В регионе, сообщил он, подтверждено 9627 случаев заболевания. Выздоровели 5531 человек, 1305 находятся на изоляции, 984 – в больницах, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Более одной тысячи больных получали на прошлой неделе бесплатные препараты. В регионе проведено уже свыше 170 тысяч исследований на коронавирус.

Что касается службы скорой помощи, к работе которой в последнее время было немало обоснованных претензий, то, как сообщил Дмитрий Панычев, сейчас время приезда медиков по срочным вызовам снизилось. Так что в абсолютном большинстве случаев они укладываются двадцатиминутный норматив.

Еще одна горячая тема – лесные пожары. За прошедшую неделю, как сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев, в Мурманской области их произошло четыре. Общая площадь возгорания составила 6,3 гектара.

Кроме того, два пожара были зафиксированы на землях, не относящихся к лесному фонду. Все очаги возгорания локализованы и потушены. Действующих пожаров в регионе нет. Однако из-за теплой и сухой погоды в большинстве лесничеств края продляются ограничения на въезд.

Эффективная поддержка предпринимательства

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Мурманской области реализуются пять региональных проектов. Об их выполнении доложил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. Финансирование, отметил он, превышает 308 миллионов рублей.

Так, региональный проект по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам включает восемь кредитных продуктов, в том числе – антикризисные микрозаймы до 1 миллиона рублей под 1 процент годовых.

Область оказывает представителям МСП целый комплекс услуг, призванных упростить им работу. В частности, идет поддержка развития сельской кооперации и фермерства, начинающих предпринимателей обучают основам ведения бизнеса.

По всем направлениям, отметил Дмитрий Филиппов, целевые показатели в текущем году будут достигнуты. Но главный из них, уточнил он, число субъектов МСП. Если в предыдущие годы оно сокращалось, то в этом году отмечается рост. И это говорит о том, что меры поддержки дают результат.

С июля, напомнил докладчик, на территории Мурманской области вступил в силу закон о самозанятых гражданах. За неполный месяц встали на учет и получили соответствующий статус 718 северян.

Показатели, как отметил губернатор Андрей Чибис, неплохие. Но для поддержки самозанятых граждан нужна специальная программа.

О ходе выполнения в Мурманской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отчитался министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. В настоящее время, отметил он, в работе находятся все восемь запланированных к ремонту участков дорог региональной сети. 67 процентов работ уже выполнено.

Отдельно остановился докладчик на агломерации «Мурманская». В Коле ремонты всех пяти запланированных объектов уже завершены. В Мурманске, по словам министра, на прошлой неделе произошел рывок. Подрядчики привлекли дополнительные силы и средства. В настоящее время в работе находятся 16 объектов. На 27 июля выполнено… 17 процентов работ. А закончить все необходимо к 1 сентября, чтобы не класть асфальт под снегом.

— 17 процентов выполнения на конец июля – это ничтожно малые цифры, — дал оценку «мурманскому рывку» губернатор Андрей Чибис. — И это притом, что погода благоприятствует. Прошу мобилизовать все ресурсы. И самое главное – обеспечить качество.

О ремонте объектов социальной сферы рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева. На то, чтобы подлатать областные учреждения, выделено 700 миллионов рублей. Да еще более 200 миллионов – на муниципальные. Выполнение на сегодня составляет 41 процент. Основные виды работ включают в себя ремонты фасадов, систем вентиляции, кабинетов, лестничных маршей и полов.