Без резких колебаний

Мурманскстат подвел оперативные итоги социально-экономического положения региона в первом полугодии

Индекс промышленного производства в январе-июне составил 97,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом можно сказать, что, несмотря на сложную обстановку в связи с пандемией коронавирусной инфекции, региону удалось избежать резкого колебания экономических параметров.

Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,5 процента. Производство кобальтовых концентратов сократилось на 10,8 процента, нефелиновых – на 7,1, ниобиевых и танталовых – на 1,7, железорудного – на 4,3, концентратов металлов платиновой группы – на 8,6 процента. А вот производство никелевых концентратов увеличилось в 2,1 раза, апатитового – на 0,8 процента.

В обрабатывающих производствах объем произведенной продукции уменьшился на 3,3 процента. Снизилось производство меди (на 14,3 процента), штейна никелевого, агломератов оксидов никеля и прочих промежуточных продуктов металлургии никеля (на 12,5), никеля (на 11,9), сплавов на основе первичного алюминия (на 6,4 процента). В то же время выросло производство кобальта (на 1,3 процента) и алюминия (на 0,9 процента).

Производство электроэнергии выросло на 3 процента ровно, пара и горячей воды – снизилось на 5,1 процента. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 12,6 процента.

Объем выполненных строительных работ за отчетный период вырос на 42,1 процента по сравнению с январем-июнем 2019 года. На этот показатель в основном повлияли работы на объектах горнопромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

В январе-июне на территории области введено в эксплуатацию 10,9 тысячи квадратных метров жилых помещений. Все жилье построено индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Индекс сельскохозяйственного производства в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил по предварительным данным 97 процентов ровно.

При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 10,1 процента, молока – снизилось на 7,5 процента, яиц увеличилось в 2,5 раза (связано с увеличением среднегодового поголовья кур-несушек и повышением яйценоскости).

Торговля и услуги

За первые шесть месяцев текущего года оборот розничной торговли через все каналы реализации по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах снизился на 2,7 процента. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 3,8 процента, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий – на 2 процента ровно.

Оборот общественного питания в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в сопоставимых ценах на 13,5 процента. Объем платных услуг, оказанных населению, сократился на 11,9 процента.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 102,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 103,8, непродовольственные – 102,4, услуги – 101,2 процента.

Из продуктов питания больше всего подорожал плодоовощная продукция, включая картофель (в среднем – на 16,9 процента). Выросли цены на крупы и бобовые (на 14,8 процента), сахар (на 9 процентов ровно), муку (на 6,5), макаронные изделия (на 5,4), чай (на 5,3), безалкогольные напитки (на 5,2 процента). Снизились цены на куриные яйца (на 8,9 процента), мясо и птицу (на 2 процента ровно). Алкогольные напитки подорожали в среднем на 1,8 процента.

По группам непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на медицинские товары (на 7,6 процента), табачные изделия (на 5,2), электротовары и другие бытовые приборы (на 4,5), товары для физкультуры и спорта (на 4,8), персональные компьютеры (на 4,1), моющие и чистящие средства (на 3,8 процента).

Из услуг больше всего подорожал ремонт жилых помещений (на 14,8 процента). Санаторно-оздоровительные услуги прибавили 8,7 процента, услуги связи – 7,8, проезд на железнодорожном транспорте – 7,3, ветеринарные услуги – 6,7, услуги правового характера – 4,9 и страхования –3,5 процента.

В то же время подешевели билеты на воздушном транспорте (на 12,8 процента). Среди коммунальных услуг наблюдалось снижение тарифов на горячее водоснабжение (на 4,1 процента), отопление (на 3,3), обращение с твердыми коммунальными отходами (на 1,1 процента).

Социальная сфера

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае составила 66 тысяч 731 рубль и увеличилась по сравнению с январем-маем прошлого года на 7,1 процента. Ее реальный рост с учетом индекса потребительских цен составил 4,2 процента.

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда в первом квартале 2020 года составил 6,6 процента от численности населения в возрасте 15 лет и старше, входящего в состав рабочей силы (экономически активного населения). В первом квартале 2019 года этот показатель равнялся 7 процентам ровно.

На 1 июня в области проживало 739,1 тысячи человек. Численность населения с начала года сократилась на 2,3 тысячи человек или на 0,3 процента.

В январе-мае в регионе родилось 2625 человек – на 2,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших выросло на 0,3 процента и составило 3728 человек.