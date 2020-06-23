Ямам на дорогах не место.

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Путь в обход обрушившегося моста через реку Кола построен. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Запас топлива доведут до норматива

Уже 24 июня, добавил он, к вокзалу областного центра вернутся пассажирские поезда. Что касается нового моста на перегоне Кола–Выходной, то его проектирование и строительство ведутся. По графику все работы должны быть завершены в октябре.

Восстановление железнодорожного сообщения позволит пополнить запасы топлива на котельных. О том, как коммунальщики региона готовятся к зиме, доложил министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев. Опрессовка сетей, сообщил он, по большей части завершена. Повторно она будет проведена в августе. Начинаются плановые ремонты. На 19 июня запасы топлива были близки к нормативу. Сейчас, когда объездной путь готов, возобновятся и его поставки. К отопительному сезону запас доведут до норматива.

— На текущей момент рисков при подготовке к осенне-зимнему периоду нет, — отрапортовал Латышев.

В этом сезоне, как сообщила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова, в регионе уже зафиксировано 18 лесных пожаров на общей площади 164 гектара. Все они потушены. Причина возгораний банальна – нарушение правил обращения с огнем в лесных зонах.

Ведущий заседание губернатор Андрей Чибис призвал граждан бережнее относиться к хрупкой природе Севера и не разводить в лесах костры.

Самоизолироваться больше не нужно

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев уже традиционно доложил о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В области, сообщил он, 4516 подтвержденных случаев Covid-19. Выздоровело 3075 человек, 648 находятся в больницах. У 136 госпитализированных состояние средней тяжести, у 15 – тяжелое, 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 643 человека размещены в обсерваторах, 4266 – на изоляции.

Запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты достаточен и постоянно пополняется. В регионе проведено более 130 тысяч исследований на коронавирус.

С понедельника, напомнил губернатор Андрей Чибис, на территории области вводится очередной этап смягчения ограничительных мер. В частности, отменяется режим двухнедельной самоизоляции прибывающих граждан.

В Апатитах и Кировске снимаются карантин и запрет на выезд. При этом ограничение на въезд в муниципальные образования пока сохраняется. Кроме того, в этих муниципалитетах с понедельника начнут работу магазины непродовольственных товаров общей площадью торгового зала до 400 квадратных метров. Откроются фитнес-центры при условии загрузки не более чем на 50 процентов и соблюдении норм санитарной безопасности. Соответствующие правила распространяются на Мурманск, Мончегорск, Североморск и Кольский район.

В приоритете ремонт дворов

О ходе ямочного ремонта на дорогах региона доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Уже отремонтировано более 26 тысяч квадратных метров, что составляет 73 процента от запланированных объемов. Работы завершены в восьми муниципальных образованиях. В их числе Мончегорск, Полярные Зори, Молочный, Минькино и другие. В 11 муниципалитетах и на региональных дорогах ремонты продолжаются. Предстоит залатать еще более 9 тысяч квадратов.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание на необходимость обеспечения качества проводимых работ. Власти, добавил он, сняли в этом году деньги с реконструкции площади Пять Углов и перебросили их на ремонт дополнительных дворовых территорий областного центра.

Как сообщил глава администрации города Мурманска Евгений Никора, в настоящее время идет сбор предложений управляющих организаций по ремонту конкретных дворов. После процедуры отбора будет утвержден перечень дворовых территорий, где пройдет ямочный ремонт проездов между домами.

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В начале оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях в своей команде. Вместо ушедшей в декретный отпуск Ольги Вовк министерство градостроительства и благоустройства возглавит профессиональный архитектор Михаил Кудряшов. До этого он работал в правительстве Ярославской области.

Главой минфина станет Михаил Селезнев. Его предшественница Елена Дягилева остается освобожденным заместителем губернатора. Она будет курировать вопросы финансов и социальную сферу. Виктория Минкина назначена министром имущественных отношений.

— Все изменения в нашей команде направлены на повышение ее эффективности, — отметил губернатор.