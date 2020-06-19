Вызов для экологов.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. С обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной для Мурманского торгового порта настали черные времена.

По времянке, которую вот-вот проложат через Мурмаши и Колу, его угольные составы вряд ли пропустят. А значит, даже если новый мост будет, как обещают, сдан в конце октября, вынужденный простой составит минимум 5 месяцев.

Зато у экологов есть хорошая возможность проверить, кому все-таки принадлежит черный налет на подоконниках мурманчан. Если он исчезнет — виноват порт, если нет — придется искать другого виновника.