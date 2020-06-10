Проект создания уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) успешно завершен. Не имеющая аналогов в мире ПАТЭС введена в промышленную эксплуатацию 22 мая. Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

— С этого дня проект сооружения ПАТЭС в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь станция полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой АЭС в России и самой северной в мире, — отметил он.

Вопреки многому и несмотря ни на что

Сердцем ПАТЭС является плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Мурманск был для него лишь промежуточной стоянкой, но сыграл в его судьбе весьма значительную роль. В нашем городе «Академик Ломоносов» был дооснащен и окрашен. Здесь прошла первая загрузка двух его реакторов ядерным топливом, состоялся их физический пуск.

Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» началось на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в 2009 году. В 2010-м судно спустили на воду. По договору с «Росэнергоатомом» весь комплекс буксировочных и маневровых работ, связанных с перегоном плавучего энергоблока по маршруту Петербург-Мурманск осуществила Морская спасательная служба Росморречфлота. И в мае 2018 года «Ломоносов» пришвартовали у причала ФГУП «Атомфлот».

В Мурманск прибыл…

— Очень скоро ПЭБ оживет, начнет давать тепло и электричество. Когда этот проект начинался более десяти лет назад, мало кто в него верил. Но нам удалось это сделать вопреки многому и несмотря ни на что, — весьма эмоционально высказался тогда президент ОСК Алексей Рахманов.

«Академик Ломоносов» — первый в серии транспортабельных атомных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. С морской точки зрения — это гладкопалубное, то есть не имеющее надстроек на палубе надводного борта, несамоходное судно. Его длина — 144 метра, ширина — около 40 метров, водоизмещение — 21,5 тысячи тонн.

— Это очередное достижение, очередной рекорд, факт, подчеркивающий безусловное лидерство российской атомной отрасли. Мы задаем моду на востребованность атомных энергоблоков средней и малой мощности, мобильных блоков на долгие десятилетия вперед, — сказал на церемонии швартовки ПЭБ в Мурманске генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Когда критичность – это норма

В Певеке энергоблоку предстояло работать в составе ПАТЭС, куда также должна была войти необходимая береговая инфраструктура, которую тогда активно готовили к приходу ПЭБ. «Ломоносов» оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С. Их главным конструктором, изготовителем и поставщиком оборудования является нижегородское ОАО «ОКБМ Африкантов». КЛТ-40 — водо-водяной ядерный реактор, работающий на диоксиде урана.

Сам по себе реактор отнюдь не новый, модификациями КЛТ-40 оснащены грузовое судно с ядерной силовой установкой «Севморпуть», а также атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». Так что технологии отработаны, и никаких сюрпризов ждать не приходится. В рабочем режиме реакторы ПЭБ суммарно способны вырабатывать до 70 мегаватт электрической и 50 гигакалорий в час тепловой энергии. Это в Мурманске и проверили осенью 2018 года.

— Оба реактора достигли критичности, проведены теплотехнические испытания. Они полностью подтверждают проектные характеристики. В настоящее время мы готовим к пуску турбинные установки. Мы не будет выдавать электроэнергию в сеть, а привезем сюда нагрузочное устройство, которое позволит нагрузить турбогенераторы на мощность больше номинальной, — рассказал журналистам в ноябре заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов.

Отбыл к месту службы

В конце августа 2019 года на ФГУП «Атомфлот» в торжественной обстановке проводили ПЭБ «Академик Ломоносов». Плавучий энергоблок отправился к месту постоянного базирования в городе Певек на Чукотке.

…убыл к месту службы.

И 19 декабря единственная в мире ПАТЭС выдала первую электроэнергию в сеть. Для жителей Певека этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка

После введения в эксплуатацию плавучая атомная станция, как уже было сказано, стала самой северной АЭС в мире и одиннадцатой в составе концерна «Росэнергоатом». Ее задача состоит в том, чтобы заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС.

Размещение ПАТЭС в Певеке создало условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Конструкция ПАТЭС такова: тепло и электроэнергия с плавучего энергоблока подаются на комплекс зданий береговой площадки. Причем горячая вода с контура ПЭБ не поступает непосредственно в город. Через пластинчатые теплообменники в здании на берегу она разогревает воду независимого городского контура, которая и поступает в дома северян.

С берегом плавучий энергоблок связал мол-причал на свайных конструкциях, уходящих в грунт на глубину от 12 до 26 метров. Длина этого мощного гидротехнического сооружения – 600, а ширина 12 метров. Мол призван не только связать судно с берегом, но и защитить его от капризов погоды. По нему проходят четыре гибких трубопровода горячей воды (по два в каждую сторону) и кабель для передачи на берег электрической энергии. Сам ПЭБ имеет систему стабилизации в трех измерениях, компенсирующую приливы-отливы и волны.

Новая эра мирного атома

— Пуск ПАТЭС в Певеке позволит увеличить предложение электроэнергии и надежность энергоснабжения крупнейших промышленных узлов региона – Чаун-Билибинского и Анадырского, — прокомментировал ввод плавучей АЭС в промышленную эксплуатацию заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

Основу экономики региона составляют крупные золотодобывающие производства – рудник Каральвеем, золоторудная компания «Майское» и другие. В 2020 году экономика Чукотки оказалась в уникальном положении: в отличие от большинства других видов сырья спрос на золото остается стабильным, а мировые цены растут. Это позволяет золоторудным компаниям продолжать инвестировать в новые проекты, а значит, уже в ближайшие годы региону потребуется больше электроэнергии.

— Новая станция мощнее Билибинской. Установленная мощность ПАТЭС составляет 70 мегаватт против 36 мегаватт у трех работающих энергоблоков БилАЭС. Ее пуск позволит сократить выработку дорогой электроэнергии на ТЭЦ, снизив объемы завозимого с «большой земли» угля, что позитивно отразится на тарифах для потребителей – промышленных предприятий и населения, — добавил Сергей Кондратьев.

Конечно, за пуском ПАТЭС внимательно следят не только на Чукотке, но и далеко за ее пределами. Ведь этот проект может открыть новую эру в атомной отрасли, предложив недорогую электроэнергию и надежное энергоснабжение для островов в океане и арктических территорий. Найдется применения подобным комплексам и в прибрежных районах Африки. Ведь плавучий энергоблок может не только вырабатывать электричество, но и опреснять воду.

ПАТЭС также создает уникальную возможность для развития мобильной атомной энергетики. Компаниям при разработке энергозатратных сырьевых проектов в отдаленных районах не нужно будет возводить там дорогостоящие энергетические мощности. При снижении спроса на продукцию или исчерпании запасов сырья ПАТЭС может быть легко перебазирована на новое место.

— Это заметно снижает риски и стоимость электроэнергии для потребителей, и Росатом может занять на этом рынке хорошие позиции. Ведь такая ПАТЭС пока что есть только у России, — резюмировал Сергей Кондратьев.

Пока что – да. Но расслабляться не стоит. Как сообщали СМИ, в декабре было подписано рамочное соглашение о подготовительных работах для сооружения демонстрационного проекта китайской плавучей АЭС. Она может быть размещена вблизи города Яньтай. Сторонами соглашения выступили инжиниринговый институт морских исследований и компания, входящая в структуру Китайской национальной ядерной корпорации.