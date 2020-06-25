Вперед в прошлое!

Возврат ВВП к уровню 2019 года произойдет не ранее первой половины 2022 года. Таков прогноз председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Впрочем, главной темой ее пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 19 июня стало снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 процент) до 4,5 процента годовых. Это гораздо больше, чем те шаги, которые Центробанк делал в последние несколько лет.

— События последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки. И мы его использовали. На следующих заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно ее дальнейшее снижение, — сказала Эльвира Набиуллина.

По оперативным индикаторам, продолжила она, мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. В большинстве регионов смягчают введенные ранее ограничительные меры.

Экономическая ситуация, отметила Набиуллина, кардинально изменилась. Дезинфляционный эффект оказался сильнее, чем предполагали в апреле. Максимальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продлено на июль. А ее стоимость вернулась к уровню 40 долларов США за баррель. Месячная инфляция в стране в мае существенно замедлилась по сравнению с апрелем. И текущий рост цен в пересчете на год сейчас находится вблизи или даже несколько ниже 4 процентов.

— Текущая экономическая ситуация потребовала дополнительных мер государственной политики. В частности – бюджетных мер поддержки бизнеса и населения. Планируемый объем этих мер расширяется. В настоящие время правительство работает над общенациональным планом восстановления экономики. Он направлен как на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса, так и на восстановление, а затем и повышение потенциала экономики. Мы участвуем в обсуждении этого плана и будем учитывать его при проведении денежно-кредитной политики, — сообщила Набиуллина.

Основные негативные эффекты введенных временных ограничений, по ее мнению, придутся на второй квартал, в третьем и четвертом кварталах последует восстановление экономики. Однако полное возвращение валового внутреннего продукта (ВВП) к уровню 2019 произойдет, вероятно, только в первой половине 2022 года. Позитивный эффект смягчения денежно-кредитной политики проявится в основном в 2021 году.

Затем глава Банка России ответила на вопросы журналистов. Прессу, в частности, интересовало, будет ли ЦБ и дальше снижать ключевую ставку таким широким шагом или вернется к более осторожным шагам, например, в 25 базисных пунктов?

Набиуллина ответила, что, безусловно, не считает нынешний шаг стандартным. Так что в Центробанке будут оценивать целесообразность дальнейших мер.

— Каким может быть падение ВВП по итогам года? — поинтересовались журналисты.

— По нашим оценкам, сокращение ВВП во втором квартале может быть немного больше, чем мы ожидали. А мы ожидали около 8 процентов. Это связано с тем, что чуть дольше длились введенные временные ограничения и более постепенным будет восстановление экономики. Но мы точно не ждем падение ВВП более 10 процентов в год, — ответила Эльвира Набиуллина.

Спросили журналисты и мнение главы Центробанка относительно возможного введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

— Изменения ставки НДФЛ мы в свой прогноз пока не закладывали. И мы не принимаем участие в обсуждении этого вопроса, — сообщила Набиуллина.