Ты мой единственный!

Если речь о поставщике, нужно соблюсти ряд условий. Итогам работы за истекший период 2020 года были посвящены публичные слушания в управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

Начиная с апреля, ситуация для УФАС, как и для других ведомств, существенно отличалась от стандартной. Однако, как подчеркнула руководитель управления Светлана Чеченина, несмотря на ограничительные меры, введенные в стране в связи с распространение коронавирусной инфекции, управление продолжало вести свою обычную работу, хотя и с некоторыми изменениями. В частности, ФАС выпустила ряд нормативных документов и дополнительных разъяснений в связи с неординарной обстановкой в экономике, которые повлияли и на работу Мурманского управления.

При возможности соблюдения требуемых законодательством сроков было временно приостановлено рассмотрение ряда антимонопольных дел. Запросы хозяйствующим субъектам направлялись в апрели и мае только по согласованию с центральным аппаратом ФАС. Были даны отсрочки по оплате штрафов.

— В апреле и мае только по 59-му Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» к нам поступило 84 обращения. Всего с начала года их было 117. То есть, 70 процентов из них пришлись на два этих кризисных месяца. Фактически, учитывая длительные выходные в начале мая, – на полтора месяца. При этом большинство заявлений касалось отсутствия или высокой стоимости медицинских гигиенических масок, и повышения цен на продовольственные товары в условиях пандемии, — сообщила Светлана Чеченина.

Органы власти – как федеральные, так и областные, продолжила она, предприняли ряд мер, направленных на поддержку предпринимателей, пострадавших от введения ограничений на ведение экономической деятельности.

— Мы много об этом слышим. И надеемся, что эти действия дадут свои результаты, — отметила руководитель Мурманского управления ФАС.

Поручение руководителя ФАС России предписывает территориальным органам обеспечить контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства при предоставлении предусмотренных льгот и мер поддержки. В случае выявления нарушений будут приниматься меры реагирования в соответствии со 135-м Федеральным законом «О защите конкуренции».

Перейдя от чрезвычайных обстоятельств к рутинной работе, Светлана Чеченина рассказала о текущих итогах второго квартала. Только за первые полтора его месяца в управление поступило более сотни жалоб на различные нарушения в процедурах торгов. Так что комиссия по их рассмотрению работала весьма напряженно. Правда, были отложены все судебные заседания. Однако велась активная подготовка к судебной защите принятых УФАС решений.

За этот же период рассмотрено 29 обращений заказчиков о внесении поставщиков в реестр недобросовестных. Включены в него только шесть из них.

— Наша комиссия строго придерживается мнения, что ограничения в правах тех или иных хозяйствующих субъектов должно взвешиваться со всех сторон и быть максимально объективным. Если заказчики не согласны с решением УФАС, они могут обратиться в суд. Его решение будет уже окончательным, — пояснила Светлана Чеченина.

Она также отметила значительный рост числа уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком. С начала года поступило 309 таких уведомлений, в том число 201 – в апреле-мае. Около 90 процентов из них связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических растворов. В условиях пандемии коронавируса ситуация ожидаемая.

Пункт 9 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) допускает закупки у единственного поставщика при определенных обстоятельствах.

К таковым, в частности, относятся необходимость оказания экстренной медицинской помощи вследствие аварии, форс-мажор и другие чрезвычайные ситуации. Пандемия коронавируса под них подходит. Но при этом надо учитывать еще два необходимых условия. Первое: такие закупки можно осуществлять лишь в объеме, необходимом для оказания такой медпомощи или ликвидации последствий ЧС. Второе условие: применение конкурентных способов определения поставщика должно требовать дополнительных затрат времени.

— Иначе говоря, этой возможностью нельзя злоупотреблять, — резюмировала Светлана Чеченина.