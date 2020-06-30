Цифровизация выйдет на улицы.

О цифровизации экономической и социальной сфер региона при реализации проекта «Умный регион» доложил вчера на очередном заседании областного правительства министр цифрового развития Иван Пархоменко.

Проект осуществляется в рамках Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области «На Севере — жить. 2030».

Распознают по лицу

«Умный регион», сообщил Пархоменко, охватывает полтора десятка направлений цифровизации. Так, интеллектуальная система видеонаблюдения «Безопасный город» должна объединить около 450 уже действующих камер. До конца года к ним должны добавиться еще столько же. Схожие системы будут внедряться в системе ЖКХ и других сферах, например, градостроительной. Все они будут сводиться в единую информационную систему управления регионом.

В этом году, отметил ведущий заседание губернатор Андрей Чибис, в рамках проекта нужно выполнить ряд важных задач. В частности, «Безопасный город» позволит обеспечить распознавание лиц в ключевых точках населенных пунктов. Прежде всего, конечно, речь идет об областном центре. Это поможет в розыске преступников и выявлении агрессивных действий граждан на улицах.

Система будет иметь возможность подключения к ней видеокамер, которые бизнес добровольно устанавливает в торговых центрах и других общественных местах.

Схожие системы видеонаблюдения позволят лучше контролировать порядок на дорогах, включая качество их очистки от снега, проследят за регулярностью движения общественного транспорта и ритмичностью работы коммунальной техники.

— Чтобы все это заработало, нужно обеспечить максимальное межведомственное взаимодействие. Принципиально важно получить внятный, работоспособный результат. Задача амбициозная, план важнейший, всех сфер касается, — резюмировал Андрей Чибис.

Дотации муниципалитетам

Муниципалитеты получат из области еще 109 миллионов рублей дотаций. Средства пойдут на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Необходимость этого транша, как сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева, связана со снижением в муниципалитетах предпринимательской активности. Бизнес пострадал из-за введенных в условиях пандемии коронавируса ограничений.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул необходимость максимально вовлекать в работу по распределению дотаций депутатов областной думы. Они избраны от конкретных территорий и хорошо знают их специфику. Следующее распределение средств планируется провести в июле-августе.

На вчерашнем заседании правительство также обсудило программу социально-экономического развития Полярных Зорь. Ее представил глава города Михаил Пухов. Несмотря на наличие градообразующего предприятия в лице Кольской АЭС, живет город атомщиков не без проблем. Бюджет верстается с дефицитом, растут муниципальный долг и закредитованность, снижается численность населения.

Однако есть и позитив. Увеличивается число индивидуальных предпринимателей. В городе строятся объекты спортивной инфраструктуры, ремонтируются школы, благоустраиваются придомовые территории (4 – в прошлом году, 9 – в планах на текущий) и общественные пространства. На базе библиотеки будет создан современный досуговый центр. А всего на территории муниципального образования сейчас действуют шесть учреждений культуры.