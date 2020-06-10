Потребительский спрос растет.

Карантинные меры во многих регионах ослаблены. Это не замедлило сказаться на экономике. Оперативные данные сигнализируют об улучшении динамики потребительского спроса и производственной активности, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— При этом экономические показатели более выраженно восстанавливаются в секторах, ориентированных на потребление. Тенденции в секторах, связанных с инвестиционным спросом и производством, пока остаются разнонаправленными, — отметила она.

Так, потребление электроэнергии в европейской части России восстановилось, а вот в Сибири, где сконцентрированы добывающие производства, оно продолжает снижаться.

По результатам опроса, проведенного с 22 по 29 мая, Центробанк отметил сокращение доли предприятий, сталкивающих с перебоями в поставках, отменой заказов, ростом цен на сырье и материалы. Однако с 30 (на начало мая) до 37 процентов возросла доля предприятий, отмечающих недостаток оборотных средств. Причина этого – длительное снижение спроса на их продукцию.

Потребительская активность населения мало-помалу восстанавливается. Однако расходы домашних хозяйств на конец мая все еще были ниже уровня первого квартала.

Не лучшие времена переживает и рынок труда. По итогам апреля безработица в стране составила 5,8 процента. При этом она повысилась приблизительно на 1 процентный пункт по сравнению с мартом и в настоящее время соответствует уровню начала 2016 года. Но это все равно ниже, чем в большинстве других крупных государств.

Теперь об инфляции. Фактически остановившись во время майских праздников, во второй половине месяца цены росли на 0,1 процента в неделю.

— Мы полагаем, что инфляция в мае была вблизи четырех процентов в годовом выражении, что существенно ниже, чем в апреле, — отметила Эльвира Набиуллина.

Подробно глава Центробанка остановилась на реализации мер государственной поддержки населения, а также субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). От граждан в банки поступило более 2 миллионов заявок на реструктуризацию кредитов. При этом новых обращений становится все меньше. Это говорит о том, что люди уже приняли решение, нужны ли им кредитные каникулы или нет. Общая сумма по реструктурированным договорам превысила 510 миллиардов рублей, уровень одобрения составил 61,5 процента.

Малый и средний бизнес подал 129 тысяч заявлений о реструктуризации. Последние три недели число заявок также устойчиво снижается. С 20 марта по 3 июня объем реструктурированного кредитного портфеля субъектов МСП достиг 587 миллиардов рублей. Уровень одобрения составил 70–80 процентов.

На 3 июня в рамках программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты поступило более 72 тысяч заявок на общую сумму свыше 180 миллиардов рублей, из которых одобрено 52 процента.

Затем Эльвира Набиуллина ответила на вопросы журналистов. В частности, она подтвердила, что в нынешних условиях кредитные риски являются одной из основных проблем для российского банковского сектора. Но при этом, по мнению главы Центробанка, в банковской системе страны накоплены достаточные буферы, чтобы поглотить убытки, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля. Да и принимаемые государством меры поддержки, о которых речь шла выше, позволят определенной части заемщиков преодолеть кризис и расплатиться с банками.

Отвечая на вопрос, закладывает ли Центробанк в свои расчеты возможную вторую волну пандемии коронавируса, Эльвира Набиуллина сообщила следующее:

— Даже если в какой-то период времени вновь может произойти некоторое ухудшение ситуации, мы не думаем, что новые ограничительные меры окажутся достаточно жесткими. Скорее всего, они будут мягче, чем на нынешнем этапе. Но, безусловно, такие вопросы мы обсуждаем на заседаниях совета директоров, чтобы принимать обоснованные решения. Мы рассматриваем различные сценарии.