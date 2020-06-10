Полторы «Звездочки»!

Такова мощность возводимого в Мурманске завода металлоконструкций. Компания «Крондекс» реконструирует производственные мощности на Нижне-Ростинском шоссе в областном центре.

На месте пришедшего в негодность стройкомбината возводится комплекс для сборки технологических блоков верхних строений модульных платформ для проекта «Арктик СПГ-2».

— Одним из инвесторов является известная компания «Ренессанс». Вместе с нашими мурманскими предпринимателями они строят завод, который необходим для Белокаменки. Он уже имеет заказы на десять лет вперед. И, самое главное, помимо полумиллиарда инвестиций – это еще и почти полторы тысячи новых рабочих мест. Уже сейчас на стройке тридцать процентов рабочих – жители Мурманской области, — отметил губернатор Андрей Чибис, осмотрев ход ведущихся на стройплощадке у Кольского залива работ.

Подрядчик масштабной стройки – компания «Ренессанс Хэви Индастрис». Эта «дочка» крупного турецкого холдинга является резидентом Российской Федерации и строит в нашей стране много крупных объектов. В частности, выступает генеральным подрядчиком компании «Новатэк» в возведении гравитационных платформ, которые служат основанием для плавучих заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). В Мурманске будут производить модули для надстройки этих заводов. А это самая дорогостоящая часть проекта. Железобетонные основания обходятся кратно дешевле.

Комплекс площадью 26 тысяч квадратных метров производственных мощностей должен вступить в строй уже нынешней осенью. В декабре планируется вывести его на полную мощность. Он будет производить сабдэки (полупалубы) и трубопроводные узлы для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк Мурманск» в Белокаменке. Готовые конструкции на тележках будут закатывать на баржу-ролкер (судно с аппарелью для горизонтальной загрузки, такие еще называют ро-ро) и перевозить в Белокаменку для финального монтажа. Общий объем инвестиций по проекту, включая структуру капитальных вложений, превысит 474 миллиона рублей.

— По замыслу «Ренессанса» на этой промплощадке будет производиться от 24 до 36 тысяч тонн металлоконструкций в год, — сообщил руководитель проекта от компании «Крондекс» Андрей Попов. — Для сравнения: на северодвинской «Звездочке» годовой объем по металлоконструкциям составляет 15–20 тысяч тонн. Численность работающих после запуска составит от 1200 до 1500 человек. Планируется организовать школу сварщиков, потому что здесь это будет основная специальность.

— Это еще один потенциальный резидент территории опережающего развития «Столица Арктики», — добавил губернатор Андрей Чибис. — Мы приветствуем инвестиции и, конечно, всячески будем помогать, чтобы такие современные комплексы строились на территории региона. Длительность проекта пока рассчитана на десять лет. Но в дальнейшем «Ренессанс» планирует принять активное участие в проектах по развитию инфраструктуры Северного морского пути. Мурманские мощности, возможно, также удастся задействовать в Рослякове, где на базе 82-го судоремонтного завода «Роснефть» создает центр арктического судостроения.