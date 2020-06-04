Под угрозой затопления.

Положение дел с паводком на реке Кола продолжает ухудшаться. Еще в ночь со среды на четверг уровень воды прошел отметку 370 сантиметров. Это точка, которая переводит ситуацию в разряд неблагоприятных явлений.

Сегодня на девять утра необузданная «аш два о» достигла отметки 392 сантиметра. И по оперативным данным уже к вечеру может преодолеть четырехметровую планку. А это уже опасное явление, поскольку появляется вероятность подтопления поселка городского типа Кильдинстрой.

И это еще не предел! Гидрометцентр не исключает, что уровень воды достигнет 410 сантиметров. Ведь регион согласно прогнозу ждут осадки. Сбудется он или нет, одному богу известно, но в любом случае о спаде воды говорить пока рано.

Паводок уже хозяйничает в окрестных дачных поселках. В частности, произошло подтопление нескольких десятков домов и приусадебных участков в дачном некоммерческом товариществе «Кильдинское». ДНТ не является населенным пунктом, а используется гражданами для строительства дачных домов с хозяйственными постройками. На данный момент проводится обход дворов с целью информирования граждан о сложившейся обстановке и при необходимости оказания им адресной помощи.

Текущее положение дел заместитель губернатора Юрий Сердечкин обсудил сегодня с представителями МЧС, администрации Кольского района и гидромета. Совещание прошло в режиме видеосвязи.

— Сейчас происходит подтопление некоторых дачных поселков, — сообщил Юрий Сердечкин по окончании совещания. — В ближайшие сутки улучшения ситуации не прогнозируется. Мы подробно обсудили набор действий, которые необходимо предпринять. На уровне Кольского района будет скорректировано решение о введении режима чрезвычайной ситуации. В него впишут дополнительные основания для возможности расходования районных средств. В ближайшее время будет организован пункт временного размещения. Девять семей, а это 14 человек, из дачного поселка уже вывезены, пока их разместят в гостинице. Людям обеспечат трехразовое горячее питание. Кроме того, будет организован пост охраны, чтобы имущество эвакуированных лиц не было разграблено мародерами.