Не щадит ни диких, ни домашних.

Учитывая пандемию коронавирусной инфекции и напряженное отношение граждан ко всему, что связано с вирусами, в первых же строках уточним: африканская чума свиней (АЧС) для человека не опасна. Однако это заболевание наносит огромный экономический ущерб свиноводству.

Так вот, на конец мая в нашей стране насчитывалось 32 вспышки этой болезни, включая десять активных. При этом 26 из них зарегистрировано среди поголовья диких свиней. АЧС затронула Амурскую, Нижегородскую, Орловскую, Самарскую, Ульяновскую и Калининградскую области, Приморский и Ставропольский края, Еврейский автономный округ и Республику Адыгея. Следует отметить, что вспышки АЧС с начала этого года были зафиксированы также в ряде зарубежных стран – Польше, Латвии, Украине и Южной Корее.

Инкубационный период болезни составляет от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100 процентов. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано.

Основными причинами распространения вируса являются сокрытие падежа свиней, как в личных подсобных хозяйствах, так и в свиноводческих комплексах, самостоятельное захоронение и уничтожение трупов павших животных, реализация, в том числе несанкционированная, инфицированного возбудителем АЧС мяса и мясной продукции.

Чтобы не допустить возникновения и распространения болезни в нашем регионе, в очередной раз напоминает управление Россельхознадзора по Мурманской области, необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила, обеспечить безвыгульное содержание свиней и не скармливать им пищевые отходы. В случае болезни или, тем более, внезапного падежа животных необходимо немедленно обращаться в Государственную ветеринарную службу.

Все это, понятно, относится к свиноводческим хозяйствам. Но есть и правила, которые касаются граждан, далеких от аграрного сектора. Ни в коем случае не надо приобретать мясную продукцию, которую реализуют в неустановленных для торговли местах. О фактах такой торговли необходимо сообщать в теруправление Россельхознадзора по телефону (81553) 7-11-07.