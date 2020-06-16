На участке — маски и перчатки.

Брифинг в облизбиркоме был посвящен общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Оно, напомню, назначено на 1 июля. Но сделать свой выбор можно в течение недели, начиная с 25 июня. Такой подход позволит избежать возможной скученности граждан на участках.

Еще одна новация – голосование на дому. О соответствующем желании нужно по телефону сообщить в участковую комиссию. Лучше при этом оставить свой контактный номер, чтобы в назначенный день согласовать точное время. Пришедшие на дом члены комиссии вручат гражданину пакет с бюллетенем, брошюрой с разъяснениями изменений в Конституцию, за или против которых предстоит проголосовать, и средствами индивидуальной защиты.

Россияне также смогут воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения. Иное от регистрации место можно выбрать, подав соответствующую заявку на портале «Госуслуги», обратившись в МФЦ или территориальную, а с 16 июня – и любую участковую избирательную комиссию. Кстати, по состоянию на минувший четверг в регионе было подано 1206 таких заявлений.

В Мурманской области традиционно организовано и досрочное голосование для отдаленных районов. Началось оно 15 июня.

— Будет обеспечено участие в голосовании независимых наблюдателей. Их готовит Общественная палата Российской Федерации. Но может также направлять и общественная палата Мурманской области, — председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

Отдельно остановился глава облизбиркома на обеспечении безопасности граждан в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки:

— Закуплены средства индивидуальной защиты. На каждом участке будут измерять температуру всем пришедшим. Каждый гражданин получит одноразовые маску, перчатки и ручку. Помещения участков для голосования будут обрабатываться антисептиком. А членов комиссий защитят специальные экраны.

В Мурманской области, продолжила секретарь облизбиркома Елена Ткачук, будет 412 постоянных участков для голосования. Также созданы 21 участок в местах временного пребывания граждан (больницы, СИЗО и так далее) и 10 временных, на предприятиях с непрерывным циклом производства. Плюс к этому – 161 участок будет работать на судах, находящихся в плавании. Иначе говоря, всего на пятницу было 604 участка. Но их число может измениться за счет судовых.

— Чтобы не было информационного шума вокруг участков в воинских частях, скажу сразу, что у нас таких будет всего два – оба в Оленегорске с подведомственной территорией. Все остальные военнослужащие проголосуют на общих участках, — предвидя вопросы журналистов, уточнила Елена Ткачук.

Дистанционного голосования, продолжила она, в регионе не будет. Такое пройдет только в Москве и Нижегородской области. На право опробовать новшество претендовали также Санкт-Петербург, Красноярский край и Карелия. Но согласовал Центризбирком только два названных выше субъекта.

И последнее: насчет информации о том, за или против чего предстоит голосовать. Подробные сведения о предлагаемых поправках в Основной закон страны размещены в Интернете, в частности, на cikrf.ru, конституция2020.рф и других сайтах. Те, у кого нет доступа во Всемирную сеть, могут получить информацию в избирательных комиссиях, где она будет представлена на плакатах и в брошюрах.