«Мы лишь в начале пути…»

Депутаты сегодня заслушали ежегодный отчет губернатора Андрея Чибиса о результатах деятельности регионального правительства за год.

— Я представляю то, где мы находимся спустя год с момента нашей предыдущей встречи в таком формате. За последние месяцы нашей команде пришлось столкнуться с рядом вызовов, — отметил губернатор.

В числе вызовов глава региона назвал вспышку коронавируса в Белокаменке, где, по словам Андрея Чибиса, могла случиться настоящая катастрофа, обрушение железнодорожного моста через реку Кола и обильный паводок, подтопивший ряд населенных пунктов края.

Андрей Чибис: предпринимателям важно иметь перспективу развития

В области, отметил глава региона в своем отчете, был запущен комплекс мер поддержки малому и среднему бизнесу, который в наибольшей степени пострадал от эпидемии коронавируса. Особо, подчеркнул Андрей Чибис, важно было четкое взаимодействие в этом с областной думой. Все это позволило нашему бизнесу видеть перспективу своего развития. А это крайне важно, особенно для начинающих предпринимателей.

Андрей Чибис: в регионе стало больше медработников

Антикризисный план в здравоохранении, запущенный в прошлом году, удалось выполнить. В регионе, подчеркнул губернатор, выступая с ежегодным отчетом в областной думе, за прошедший год стало на 426 медработников больше.

— Наша медицина показала себя очень самоотверженной и эффективной структурой, — сказал Андрей Чибис.

Андрей Чибис: Мурманская область – флагман в реализации арктической повестки

Несмотря на вызовы прошедшего года, отметил глава региона в своем отчете областной думе, тема экономики всегда оставалась на контроле. И самый главный запрос людей – зарплата. Наша задача, продолжил он, сделать все для того, чтобы у нас была гибкая и динамичная экономика. Тем более что сегодня Арктике, ее развитию сейчас уделяется огромное значение.

Мурманская область становится флагманом в реализации арктической повестки. По динамике роста в рейтинге социально-экономического развития мы находимся сейчас на первом месте в стране. У нас создана территория опережающего развития (ТОР) с уникальными условиями для инвесторов и символичным названием «Столица Арктики».

— Мы делаем все, чтобы новые рабочие места достались нашим жителями, — отметил губернатор.

Этого, уточнил он, добиться непросто. Нужно готовить конкурентоспособные кадры. Но уже сейчас все те, кто работает на наших стройках, платят налоги у нас.

Ежегодные 28 миллионов тонн грузооборота Мурманского транспортного узла будут достигнуты. Но это, подчеркнул губернатор, только первый этап. Идет речь об увеличении этих цифр поэтапно до 100 миллионов тонн.

Андрей Чибис: нацпроекты на Севере требуют особой мобилизации

— Реализация национальных проектов в наших климатических условиях требует особой мобилизации, — подчеркнул губернатор в своем отчете областной думе.

Однако в прошлом году регион не сорвал ввод ни одного объекта. Показатели семи нацпроектов из десяти выполнены на 100 процентов. Общий объем выполнения превышает 90 процентов. И это очень крепкий, хороший результат.

Андрей Чибис: главный вызов – доступное жилье

Говоря о развитии городской среды, отметил губернатор, выступая с отчетом в областной думе, надо не только разрабатывать качественные проекты, но и следить за качеством выполнения работ. Внимание при этом следует уделять не только центру Мурманска, но и всем дворам и скверам региона. Три проекта получили федеральную поддержку в прошлом году, еще шесть направлены на конкурс в этом году.

Особый вызов, продолжил Андрей Чибис, – доступное жилье. Вернее, его отсутствие. Сталинки в центре Мурманска сейчас стоят столько же, сколько новостройки в Петербурге.

Регион приступает к реновации Больничного городка. В будущем году там начнется новое строительство.

— Это непростой проект, проще построить новое жилье в чистом поле. Но мы приняли то решение, которое приняли, — отметил губернатор.

Андрей Чибис особо отметил проект «Наша рыба»

Сокращены сроки оформления судов в Мурманском порту. Для граждан реализован проект «Наша рыба», который, как отметил губернатор в своем отчете областной думе, дал возможность гражданам покупать дешевую рыбу.

— Этот проект не состоялся бы, если бы не добрая воля наших рыбаков, — отметил Андрей Чибис.

Андрей Чибис: задача – закончить реконструкцию областного драмтеатра

В своем отчете областной думе губернатор также затронул тему культуры. Важной эмоциональной вехой, отметил Андрей Чибис, стал новый дом для областного театра кукол. Теперь задача – закончить реконструкцию областной драмы. Важно также поддерживать культурные традиции в небольших населенных пунктов региона.

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После завершения своего ежегодного отчета областной думе о результатах деятельности регионального правительства губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы парламентариев. По регламенту каждая депутатская фракция задала по два вопроса.

Михаил Ильиных, фракция «Единая Россия», поинтересовался, смог ли регион согласовать комплексный план реновации наших военных городков с федеральными структурами, потому что реализовать эту программу своими силами.

Президент дал соответствующее поручение, подчеркнул губернатор. Комплексный план сейчас согласован почти со всеми федеральными структурами. Проблема реновации закрытых административно-территориальных образований актуальна для многих территорий страны. И наша область находится в числе пилотных регионов.

— Это большие деньги. И вы правы, сами мы эту задачу не выполним. Но мы эту задачу поставили и движемся вперед, — подчеркнул Андрей Чибис.

Юрий Шадрин, фракция «Единая Россия», обратился к главе региона с просьбой при благоустройстве городской среды, в частности, в Североморске, больше учитывать интересы маломобильных групп населения.

— В проектах учтем, — ответил губернатор.

Михаил Антропов, фракция КПРФ, спросил, нужна ли, по мнению губернатора, нашему малому бизнесу дополнительная поддержка со стороны региона?

Ответ, подчеркнул Андрей Чибис, очевиден. Конечно, да. И многое для этого делается. В частности, увеличен объем грантов, включая губернаторские.

Что касается мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, то не весь бизнес пострадал. У кого-то обороты только выросли. Поэтому поддержка оказывается в зависимости от падения выручки.

Общая проблема для бизнесменов Заполярья – большие, чем в средней полосе, затраты на производство. Но меры для изменения ситуации областной властью принимаются.

— Всех поддержать не получится, но мы искренно на это реагируем, создавая конкурентоспособные условия для нашего бизнеса, — добавил глава региона.

Затем депутаты подвели итоги состоявшегося разговора.

— Только нацеленность на эффективную работу позволила добиться тех результатов, которые были нам сегодня представлены, — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко. — Достижения весомые, заложен фундамент поступательного движения области на долгие годы. В области складывается эффективный альянс органов исполнительной и законодательной власти.

— Полноценный отчет, по которому можно судить о выполненных задачах и тех, что еще предстоит решить, — отметил Михаил Антропов.

Многие проблемы, продолжил он, которые у нас существовали с федеральными органами власти, были решены. Область стала участвовать в большем количестве программ. Член фракции КПРФ высказал пожелание областному правительству прилагать больше усилий к закреплению и использованию местных кадров, в том числе – и на руководящих должностях.

Александр Макаревич, руководитель фракции «Справедливая Россия», отметил, что, по его мнению, у команды нового губернатора лучше получалось то, в чем она опиралась на достижения предшественников.

Руководитель фракции ЛДПР Максим Белов в своем выступлении сконцентрировался на хозяйственных, а не политических вопросах. В частности, предложил дополнительные варианты мер поддержки малого бизнеса.

В ответном слове губернатор поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу.

— Мы не рапортуем, что у нас все хорошо, мы только в начале пути. И количество задач, которые нам предстоит решать, только увеличится, — отметил глава региона.