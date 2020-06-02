Коек достаточно, лекарств с запасом.

На сегодня выздоровело 64 процента выявленных в регионе больных коронавирусом. Впрочем, успокаиваться, конечно, рано. Новые случаи заболевания, увы, продолжают выявляться. Вчера уже традиционно правительство области на очередном оперативном совещании рассмотрело текущую ситуацию в регионе в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Стимулирующие надбавки медикам

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, на текущий момент в Мурманской области подтверждено 3264 случая заболевания, 70 процентов из которых – в Белокаменке. Выздоровело 2080 человек или 64 процента. Летальных исходов по-прежнему семь. В настоящее время госпитализированными остаются 568 пациентов. 129 из них – средней тяжести, 6 тяжелых.

— Важно, что ни вчера, ни позавчера в Белокаменке не было выявлено ни одного случая. С этим очагом мы справились, — подчеркнул ведущий заседание губернатор Андрей Чибис.

Коек, продолжил Дмитрий Панычев, развернуто достаточное количество, более 800, есть свободные. Имеется более чем 15-кратный запас медикаментов для тяжелых форм коронавирусной инфекции и форм средней тяжести. И запас этот ежедневно пополняется. В обсерваторах находятся 404 человека, еще 3361 – на самоизоляции. Для выявления заболевания проведено уже более 62 тысяч исследований.

Затем Дмитрий Панычев проинформировал губернатора и членов правительства о том, как идет выплата стимулирующие надбавок медикам. В частности, главу региона интересовало выполнение решения о начислении на них районного коэффициента и полярных надбавок.

За апрель, сообщил Панычев, выплаты более чем двум тысячам медработникам составили без малого 137,5 миллиона рублей. За май дополнительные деньги будут выплачены вместе с основной заработной платой.

Летняя занятость подростков

О реализации мер социальной поддержки граждан в условиях принятых ограничительных мер доложила заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева.

Ситуация на рынке труда остается напряженной. В регионе 10 тысяч 551 безработный. За май прирост составил более двух тысяч человек. За счет областного резервного фонда на дополнительные выплаты людям, лишившимся работы из-за ограничительных мер, предусмотрено более 40 миллионов рублей. В апреле-мае выплачено уже 38 миллионов.

Значительные суммы также были выплачены семья с детьми. В частности, как отметила Дягилева, с апреля по июнь им положена ежемесячная выплата в размере пять тысяч рублей. На эти цели уже потрачено без малого 185 миллионов рублей.

В рамках мер по организации временных общественно-полезных работ в регионе создано 1160 рабочих мест. Более 1000 граждан получили направление, свыше 600 человек уже трудоустроено. В передовиках по этому показателю Кировск, Кандалакшский район и Апатиты.

— Главный вопрос – возможность обеспечить летнюю занятость подростков. Потому что в силу введенных в стране ограничений далеко не все из них смогут выехать на каникулах в другие регионы, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщила Елена Дягилева, в этом году подростки смогут неплохо заработать. С учетом ограничений по продолжительности рабочей недели зарплата 14-летних превысит 14 тысяч рублей, у 15-летних она составит почти 17 тысяч, а у 16-17 летних – более 23 тысяч.

Дезинфицированы десятки объектов

Обсудило правительство и подтопление территорий и объектов. Из-за резкого потепления и большого количества выпавшего за зиму снега объем талой воды в Мурманской области в этом году радикально больше, чем обычно. Как сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев, в настоящее время под наблюдением находятся 11 объектов.

Наиболее серьезные проблемы создали озеро Большое в областном центре, где в результате подъема воды оказались подтопленными 15 промышленных предприятий и ряд автомагистралей, а также подмытая опора железнодорожного моста на перегоне Молочный – Кола.

Последняя авария лишила север региона железнодорожного сообщения. Так что мурманчан временно автобусами доставляют на станцию Выходной. По словам докладчика, проведено обследование моста, готовится график ремонта. Предварительно они займут около двух недель.

— Там большой объем работ. Надеемся, что все будет реализовано в срок, — отметил Владимир Гусев.

В сводке более локальных подтоплений Оленегорск, автомобильный мост в Мурмашах, автодорога на Лотту, Кильдинстрой.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что важно учитывать не только вопрос жилья и жизни людей (это уж само самой), но и интересы бизнеса. Нужно защитить наши предприятия от претензий и санкций партнеров в результате возможных вынужденных срывов обязательств.

Рассмотрение темы благоустройство населенных пунктов региона началось с данных о дезинфекции. Что ж, эпидемия расставляет приоритеты. Как сообщил заместитель губернатора Юрий Сердечкин, профилактическая дезинфекция продолжается. Она проведена уже на сорока объектах. Особое внимание при этом уделяется детским и спортивным площадкам. Раз в три дня дезинфицируются остановочные комплексы в Мурманске и Североморске.

Впрочем, даже в условиях ограничительных мер граждане не забывают о комфортной городской среде. Так, на портал «Наш Север» за неделю поступило 179 новых обращений и пять инициатив по благоустройству территорий. Неравнодушных северян волнует неубранный мусор, некачественные жилищно-коммунальные услуги и другие проблемы.