Идите в баню!

В регионе, как сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве области министр здравоохранения Дмитрий Панычев, подтверждено 3576 случаев коронавируса. 2288 из них – на стройплощадке компании «Новатэк» в поселке Белокаменка, 1288 – на остальной территории Мурманской области. 70 процентов заразившихся (2485 человек) уже выздоровели.

Самоизоляции есть альтернатива

В целом, как отметил ведущий заседание губернатор Андрей Чибис, ситуация по коронавирусу постепенно стабилизируется. Благодаря этому стало возможным введение второго этапа снятия ограничений.

Итак, с 8 июня предусмотрена альтернатива 14-дневной самоизоляции. Отныне приезжающие из других регионов граждане могут не уходить на двухнедельный карантин при соблюдении одного из трех условий. Первое: они находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку. Второе: они сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат. И третье: они уже переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы.

Ряд послаблений коснулся организаций. Разрешена работа объектов развозной торговли, соляриев, саун и бань. А также фитнес-центров, спортивных объектов и секций при заполняемости не более 25 процентов и тестировании на CoViD-19. Исключение – Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Кольский район и ЗАТО Североморск. Там помыться или размяться пока не получится.

В обычном режиме возобновлена работа детских садов. Кроме Мончегорска, Мурманска, Кольского района и ЗАТО Североморск, где продолжат работу дежурные группы. В детских садах Кировска и Апатитов дежурные групп откроются с 22 июня.

До 80 процентов увеличено количество работающих окон в МФЦ. В ряде муниципалитетов отменяются ограничения по перемещению. Въезд и выезд открывается в Териберке и Ура-губе. В Оленегорске снимается ограничение на выезд. Также разрешено перемещение внутри Кандалакшского района.

Масочный режим в общественных местах, помещениях и транспорте продолжает быть обязательным.

Через реку и в обход

Власти также обсудили последствия обрушения железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной, в результате чего Мурманск оказался отрезанным от «большой земли».

Как было отмечено, в областном центре имеется запас топлива на месяц. Другие необходимые для населения грузы подвозятся автотранспортом. С работой крупных предприятий дела обстоят сложнее. В частности, торговый порт вынужден фактически прекратить производственную деятельность.

Для ликвидации последствий обрушения работы ведутся в двух направлениях – через реку и в обход. Для возобновления движения по прежнему маршруту идет разработка проекта нового моста. По мнению РЖД, открыть по нему движение можно будет в октябре.

Параллельно ведется укладка временного объездного маршрута через станцию Кола. На будущей ветке длиной 5,7 километра сейчас работает более 100 единиц техники и 300 человек. Уже пройдено около 3 километров. Завершить работы планируют до 23 июня.

В числе возникших сложностей – переход теплотрассы и водовода на Мурманск. Обе проблемы решены. Причем проведенные работы не сказались на качестве услуг. Проще говоря, население их не заметило. Плюс скальные породы, которые нужно взорвать, чтобы проложить путь. Первый этап уже завершен, предстоят еще два подрыва.

Кроме того, предпринимаются меры, чтобы минимизировать в Коле (временная трасса пойдет прямо через город) негативные последствия для населения. Будут проложены бесшовные рельсы, оборудованы необходимые переходы и переезды. Все работы, как было подчеркнуто, идут в графике.

Паводок взяли на поводок

— Ситуация стабилизируется, на контроле 14 объектов вместо 24 в пятницу, — сообщил коллегам председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

Коротко о проблемных объектах. Подтопление промзоны в Ленинском округе областного центра. Уровень воды, по словам Гусева, только за последние сутки снизился на 8 сантиметров. А в сравнении с максимумом – на 63. Объездной автодороге уже ничего не угрожает.

Река Кола тоже поубавила прыть. Уровень воды снизился почти на метр и составляет сейчас 319 сантиметров. В пике, напомню, он превышал четырехметровую отметку.

Подтопленными остаются дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) «Кильдинское», турбаза «Саамская деревня» и ряд других объектов. Но ситуация на контроле.

В ДНТ «Кильдинское», уточнил содокладчик, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, еще остаются подтопленными 11 домовладений. Там работают 17 единиц техники и 25 человек.

Из-за паводка режим повышенной готовности введен на каскаде Серебрянских ГЭС. Приток там существенно больше, чем отток. Так что к 10–15 июня уровень воды может достигнуть предельно допустимого уровня. В случае неблагоприятного развития событий, возможно подтопление дороги к поселку Туманный. Вопросы информировании населения, завоза припасов сейчас отрабатываются. Так что людей в беде не оставят.

В ТОРе еще будет…

Как идет реализация ключевых проектов, доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Совместно с Минвостокразвития, сообщила она, идут работы по обустройству территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Приняты необходимые региональные законы для предоставления ее резидентам налоговых льгот. В конце мая определился и первый резидент. Им стала компания «Новатэк Мурманск». Морской терминал «Тулома» и Корпорация развития Мурманской области – следующие на очереди. Они уже внесли необходимые документы.

Еще одно важное направление – проект комплексного развития Мурманского транспортного узла. Из-за расширения грузовой базы компания «РЖД» сейчас решает задачу по усилению пропускной способности железной дороги. Для региона, понятно, это приятные хлопоты.

К середине 2022 года в один этап вместо ранее планируемых двух должен быть построен угольный комплекс на 18 миллионов тонн в порту «Лавна». Он, по словам Кузнецовой, станет одним из самых технологичных терминалов в стране.

«Новатэк» в Ура-губе готовится к строительству комплекса по перевалке сжиженного природного газа. Объем инвестиций составит около 70 миллиардов рублей. Работы идут в графике.

Развитие инфраструктуры Северного морского пути предусматривает создание двух портовых хабов для транзитных контейнерных грузов – на Дальнем Востоке и Кольском полуострове. Сейчас власти региона совместно с компанией «Русатом Карго» (предприятие госкорпорации «Росатом») ищут площадки и земельные участки для строительства такого хаба у нас.

От крупных проектов – к малому бизнесу. Ольга Кузнецова также сообщила, как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) области пользуются местными и федеральными мерами поддержки. Судя по всему, весьма активно. Льготных займов уже выдано на сумму более 112 миллионов рублей, а число заявок только прибавляется. Большой популярностью пользуется и конкурс грантов «Губернаторский стартап». Отобрано два десятка заявок.