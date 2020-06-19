Есть работа!

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), сообщает пресс-служба ведомства, приступила к отбору претендентов на должность директора своего дочернего общества в Мурманской области. Победитель конкурса возглавит организацию, которая обеспечит операционное управление ТОР «Столица Арктики».

Специалисты новой управляющей компании будут напрямую взаимодействовать с инвесторами на местах и оказывать полноценную поддержку резидентам ТОР, являясь единым центром предоставления услуг и сервисов КРДВ.

Открытый отбор пройдет в несколько этапов. Сегодня, 19 июня, стартует прием резюме от кандидатов, которые необходимо направлять на электронную почту hr@erdc.ru. Сделать это можно до 20 июля 2020 года.

С 27 июля по 10 августа с кандидатами, чьи резюме пройдут первичный отбор и соответствуют заявленным требованиям, состоится онлайн-интервью для определения профессиональных компетенций. Успешно прошедшие интервью претенденты получат практические задания, позволяющие оценить управленческие и личностные качества.

До 17 августа специально созданная комиссия отберет лучших кандидатов и определит финалистов отбора на должность директора дочернего общества на основе результатов выполнения практического занятия. Утверждение финального кандидата Комитет по кадрам и вознаграждениям и Совет директоров АО «КРДВ» проведут до 24 августа.

Полную информацию о проведении конкурса на должность директора ДЗО АО «КРДВ» в Мурманской области можно получить в Департаменте управления персоналом Корпорации развития Дальнего Востока по номеру телефона +7(914)-650-18-00. Результаты отбора кандидатов будут опубликованы на Интернет-ресурсе управляющей компании.

Минвостокразвития России поручило Корпорации развития Дальнего Востока курировать территории опережающего развития, создаваемые в Арктической зоне Российской Федерации. В частности, управлять ТОР «Столица Арктики», которая расположена на землях города Мурманска и Кольского района .

Первым резидентом ТОР «Столица Арктики» стало ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с инвестиционным проектом «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». В число потенциальных резидентов также входят ООО «Морской торговый порт «Лавна» с инвестпроектом «Строительство нового угольного терминала на западном берегу Кольского залива», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» с проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, АО «Корпорация развития Мурманской области, планирующее создание международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона.