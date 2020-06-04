Доживем до октября!

Банк России рекомендовал кредиторам приостановить принудительное выселение должников и членов их семей из квартир и домов, на которые было обращено взыскание.

Когда ипотечный заемщик пропускает один платеж, второй, третий, кредитор (банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив) вынужден через суд начать взыскание. В результате должник утрачивает право на квартиру или дом.

— В соответствии с действующими федеральными законами обращать взыскание на жилье нельзя в период ипотечных каникул (76-ФЗ от 1 мая 2019 года), а также кредитных каникул (106-ФЗ от 3 апреля 2020 года). Кроме того, Банк России выпустил рекомендацию кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на единственное жилье, если должник или проживающие с ним члены семьи заболели коронавирусом, — пояснил представитель Службы по защите прав потребителей Банка России Евгений Прончатов.

Но что делать, если взыскание уже обращено? И заложенная квартира или дом перешли в собственность кредиторов.

— В сложившейся обстановке допустить выселения людей нельзя. И это касается не только заболевших коронавирусом. Поэтому Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией до 30 сентября также приостановить процедуры принудительного выселения должников и членов их семей из квартир и домов, на которые уже было обращено взыскание, — продолжил Евгений Прончатов.

Важно понимать, что выселение не происходит одномоментно. Сначала приходит соответствующее требование, затем дело рассматривает суд. И только затем в дело вступают судебные приставы. Процесс выселения можно приостановить на любом этапе. Было бы, как говорится, желание кредитора.

— Как показывает практика, кредиторы выполняют рекомендации Банка России без необходимости применения принудительных мер, — уточнил Евгений Прончатов. — Но, если выселение все же продолжается, советуем должнику как можно скорее, не дожидаясь судебных приставов, обратиться к своему кредитору. А если тот откажется пойти навстречу, написать жалобу в Банк России. И тогда уже мы напомним этому кредитору о своей рекомендации.