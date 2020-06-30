Дешево или сердито?

Чуть ли не каждый из нас владеет недвижимостью. У кого-то однокомнатная «хрущевка», а у кого-то четырехкомнатная «сталинка» да еще и гараж. И у каждого такого объекта есть кадастровая стоимость.

Откуда она взялась, для чего нужна и кто проводит оценку? На эти и другие возникающие у многих северян вопросы ответила ведущий специалист-эксперт управления Росреестра по Мурманской области Юлия Никанорова.

— Что такое кадастровая стоимость?

— Ее можно считать официальной. Именно столько с точки зрения государства стоит конкретный объект недвижимости. Она определяется методами массовой оценки на основе рыночной информации. Кадастровая оценка строится на анализе общих для группы объектов свойств и характеристик, которые влияют на стоимость. Например, разрешенное использование, площадь, расположение в пределах области и внутри населенного пункта, близость путей сообщения и прочие.

— Где она используется?

— Прежде всего, она нужна для расчета налогов. Еще она применяется для определения величины государственной пошлины при совершении нотариальных действий в отношении наследуемого имущества, а также для расчета выкупной стоимости и арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Кадастровая стоимость может использоваться и при ипотечном кредитовании физических и юридических лиц в случаях возникновения споров о стоимости предмета ипотеки. А также при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов в случае возникновения спора о его стоимости.

— Кто проводит оценку?

— Все ее этапы – от принятия решения о проведении до утверждения результатов входят в компетенцию региональной власти. Полномочиями по определению кадастровой стоимости наделены специализированные учреждения, которые занимаются этой деятельностью на постоянной основе. У нас – это областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области».

В 2018 году на территории региона была проведена государственная кадастровая оценка земель особо охраняемых территорий и объектов, в 2019-м – объектов капитального строительства.

Оценке подлежало около 600 тысяч объектов недвижимого имущества. Это здания, помещения, квартиры, частные жилые и дачные дома, гаражи и прочие строения, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В феврале этого года управление Росреестра совместно с филиалом Кадастровой палаты по Мурманской области провели завершающий этап массовой оценки, внеся в ЕГРН утвержденные результаты.

Переданные в налоговые органы, эти сведения стали базой для исчисления налога. Его расчет исходя из новой стоимости недвижимости мы увидим в налоговых уведомлениях в следующем, 2021 году при оплате налога за 2020 год.

— Как узнать кадастровую стоимость?

— Можно получить выписку из ЕГРН, которая предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней. Заказать ее можно как при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы», так и на сайте Росреестра https://rosreestr.ru. Если собственник знает кадастровый номер своего объекта, на сайте Росреестра он может получить сведения о нем и в онлайн-режиме.