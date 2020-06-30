Деньги наши — люди ваши.

Первый шок от пандемии коронавируса прошел. Как бизнес справляется с кризисом? Какие его предложения услышаны и поддержаны государством и что еще нужно сделать?

Как сейчас чувствуют себя иностранные компании на Северо-Западе России? Сократятся ли инвестиции в российскую экономику? На эти и многие другие вопросы ответили участники пресс-конференции, организованной в Санкт-Петербурге «Интерфаксом».

Кому война, а кому мать родна

Не все отрасли, по которым ударили ограничительные меры, попали в список пострадавших и получили предложенные государством меры поддержки. Так считает координатор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Дмитрий Панов.

Не все, по его мнению, гладко и с определением системообразующих предприятий. Скажем, в Петербурге критерии для них таковы: пятьсот и более работников и оборот не менее одного миллиарда в год. «Деловая Россия» предлагает снизить минимальные требования к численности персонала до ста человек. Ведь в городе на Неве работают не только строительные холдинги, но и, например, IT-компании, где людей не так много, а обороты огромные.

Хотя справедливости ради нужно сказать, что многие айтишники во время пандемии не только не пострадали, но и откровенно рванули вверх. Ведь востребованность их услуг в период удаленной работы резко возросла.

В выигрыше ожидаемо оказались также медицинские и фармацевтические компании. Особенно те, что производят различные средства индивидуальной защиты. В общем, кому война, а кому мать родна.

Впрочем, производителей масок да антисептиков все равно нужно поддержать. Судите сами: они только-только нарастили обороты, а спрос на их продукцию с отменой ограничительных мер резко упадет. Компании снова сократят производство. Тут и накатит вторая волна коронавируса. И что тогда? Им снова все начинать с нуля в авральном режиме? А ведь их продукция, как принято говорить, социально важная.

Инвесторы пока выжидают

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) насчитывает в своих рядах более 900 членов. В Петербурге она активно действует уже почти три десятилетия, начиная с 1992 года. Здесь работают свыше 500 компаний с немецким капиталом. Столкнулись ли они в нашей стране с какими-то трудностями в период пандемии?

Немецкий бизнес, уточнил директор филиала ВТП Северо-Запад Владимир Никитенко, традиционно делает ставку на долгосрочную перспективу. И это не первый и, наверное, не последний кризис, который нужно преодолеть.

По его мнению, следует отказаться от списков пострадавших отраслей, в основе которых лежит ОКВЭД, а применять более объективные критерии, например, ощутимое снижение выручки.

Важно и другое. На предприятиях с германским капиталом, подчеркнул Никитенко, действующих в нашей стране, трудятся российские граждане, которые платят налоги в российский бюджет. Поэтому немецкий бизнес здесь рассчитывает на такую же поддержку со стороны государства, как и отечественные компании.

— 90 процентов наших членов говорят, что не получили поддержку от российского правительства. Есть компании, которые открыто заявляют, что их не так активно поддерживают, как чисто российский бизнес, — подхватил тему председатель комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации Европейского Бизнеса Андреас Битци.

Эта некоммерческая организация действует в нашей стране уже четверть века. Ее цель – лоббирование интересов иностранного бизнеса, работающего в России. Только на Северо-Западе ассоциация насчитывает более сотни членов.

Большинство иностранных компаний, уточнил господин Битци, пока не собирается покидать нашу страну. В плане инвестиций дела обстоят сложнее. Бизнес выжидает. Многие отложили инвестиции на будущий год. Но персонал пока не сокращают, чтобы потом, когда ситуация улучшится, не нанимать его заново.