Чтобы тайное не стало явным.

Начавшееся вчера общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны обещает быть в полном смысле тайным.

На участках граждан обеспечат масками и перчатками, паспорта передавать в руки членам избиркомов не надо, а ручка, которой следует поставить в бюллетене сакраментальные галочку или крестик, будет одноразовой. За тем, чтобы тайное не стало вдруг явным, будут зорко следить общественные наблюдатели.

О своей готовности вчера они отчитались на пресс-конференции. В ней приняли участие члены Общественной палаты Мурманской области, а также представители региональных отделений политических партий и общественных организаций.

Подготовку к общероссийскому голосованию, сообщили журналистам, Общественная палата начала с весны. В конце марта стартовал процесс заключения соглашений с общественными организациями и партиями. Среди них как традиционные партнеры (с тремя десятками у палаты заключены соглашения), так и новые. В числе последних, например, Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России. Оно предоставит пять наблюдателей. Еще семь человек будут помогать полиции в охране общественного порядка на участках для голосования в ЗАТО Александровск.

— Я рассчитываю, что основная масса людей придет на участки и проголосует. Есть, конечно, опасения из-за того, что часть населения сейчас выехала на отдых за пределы региона. Но анализ показывает, что большинство из них получили открепительные талоны, — отметил представитель «СоюзМаша» Михаил Баринов.

За три прошедших месяца все желающие стать наблюдателями смогли пройти регистрацию. И практически ни одному человеку, который, предоставил необходимый по закону пакет документов, не было отказано.

На территории нашей области, сообщили организаторы пресс-конференции, создано 412 постоянных участков (137 из них – в Мурманске) и 22 временных участка для голосования. Последние действуют на крупных предприятиях с непрерывным циклом производства, в больницах, СИЗО и так далее.

На голосовании будут работать более двух тысяч наблюдателей. Самое крупное представительство у партии «Единая Россия». В поданных списках 1664 человека, они будут представлены на всех участках.

— Партия приняли активное участие в формировании предложений, которые вошли в поправки, по которым мы сейчас будем голосовать, — отметила руководитель исполкома регионального отделения ЕР Татьяна Сахарова. — И мы заинтересованы в том, чтобы все, что связано с голосованием, проходило легитимно и безопасно. Поэтому партия предоставила своих людей в качестве наблюдателей. Для нас это очень важно. Мы рассчитываем, что большинство северян придут на участки и выразят свое мнение по поводу предложенных поправок.

Нынешнее голосование, как было отмечено, по причине пандемии коронавируса пройдет в более сложных условиях, чем другие. Наблюдателям придется следить не только за легитимностью самой процедуры, но и за соблюдением необходимых мер профилактики и гигиены: всем ли выданы защитные маски и перчатки, нет ли скопления людей на участках.