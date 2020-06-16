Белокаменка переходит к мирной жизни.

Режим ЧС и карантин со стройплощадки «Новатэк» сняты. Правда, въезд и выезд, как уточнил вчера на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис, на этом объекте пока по-прежнему будут возможны только по согласованию с рабочей группой штаба.

Через Колу – без швов

— Сложнейшая операция по ликвидации очага коронавируса завершена, она проведена успешно, — отметил глава региона. — Благодаря слаженной работе медицинских учреждений, оперативного штаба, Роспотребнадзора и оперативной поддержке МЧС по развертыванию мобильного госпиталя очаг удалось своевременно локализовать, не дать ему распространиться за пределы строительной площадки, добиться минимального уровня инфицирования внутри этой зоны. Мирная жизнь в Белокаменку возвращается.

Сейчас особое внимание властей обращено на Мурманск, Североморск и Мончегорск, где ситуация остается достаточно напряженной.

Как сообщил министр здравоохранений региона Дмитрий Панычев, в Мурманской области 4011 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Уже выздоровели 2700 человек, 601 находится в стационаре, в том числе у 101 пациента состояние средней тяжести, у 17 пациентов – тяжелой, 5 человек – на ИВЛ. 3293 человек на самоизоляции. Лекарств, отметил Панычев, в регионе с большим запасом. Выполнено почти 90 тысяч исследований на коронавирус.

Начался демонтаж обрушившегося железнодорожного моста на перегоне Кола–Выходной. Об этом сообщил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. На строительстве временной объездной ветки сейчас трудятся около 600 человек, задействовано 190 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. Уложено уже более 80 процентов железнодорожного полотна. Осталось ввести в строй еще около километра путей. Так что, как и было намечено изначально, 23 июня движение поездов в Мурманск должно возобновиться. Запас топлива в областном центре пока достаточный.

— Проект масштабный, работу дорожники делают ювелирную, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Поскольку движение составов по временной схеме пойдет через центр Колы, добавил Сердечкин, в городе будут установлены бесшовные рельсы, а в примыкающих к железной дороге жилых домах заменят стеклопакеты.

Воды отошли

Речь о паводке. Он в Мурманской области пошел на убыль. О текущей в прямом и переносном смыслах ситуации доложил заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Михаил Тимофеев.

Под наблюдением пока остаются четыре объекта. Еще недавно их было четырнадцать. На реке Роста в областном центре напор воды ослаб. Благодаря этому снизился и ее уровень в озере Большое. Так что подтопления автодорог и предприятий города больше не наблюдается.

О других объектах. Еще подтоплено около полукилометра автодороги из Ловозера к геодезической обсерватории на мысе Семерка. Подмыт мост на 52-м километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, движение большегрузного транспорта по нему ограничено. В целом же обстановка с пропуском паводка через плотины Серебрянских ГЭС стабилизировалась, уровень воды снижается.

В Мурманской области, сообщила заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева, создано 1237 временных рабочих мест. Направлены на работу 1758 человек, около 1200 уже трудоустроены.

Первоначально мероприятия по организации временных общественно-полезных работ были рассчитаны до конца июня. Сейчас их продлевают на весь летний период. Больше всего трудоустроенных в Кировске (321 человек) и Кандалакше (200).

Особое внимание уделяется несовершеннолетним гражданам. Занять их в летний период, отметил губернатор Андрей Чибис, – важная социальная задача. Поэтому власти возмещают работодателям 50 процентов расходов по выплате подросткам заработной платы. Сначала планировалось возмещать лишь 30 процентов, но цифру подняли.

За трудоустройством обратились 892 несовершеннолетних, 758 из них уже получили направление на работу, 225 трудоустроены. В передовиках здесь ЗАТО Александровск, Кандалакшский и Печенгский районы.

В ходе оперативного совещания также были рассмотрены вопросы уборки и (коронавирус на дворе!) дезинфекции территорий, а также ход ремонтных работ на дорогах.