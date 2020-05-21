Взаимные интересы налицо.

В Мурманской области создана территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Соответствующее постановление исполняющий обязанности главы кабинета министров России Андрей Белоусов подписал на прошлой неделе.

ТОР разместится в пределах областного центра и на землях Кольского района. Здесь предусматривается реализация ряда масштабных инвестиционных проектов с многомиллиардными инвестициями и созданием тысяч новых рабочих мест.

Вчера губернатор Андрей Чибис посетил один из объектов создаваемой в рамках ТОР «Столица Арктики» инфраструктуры – производственную площадку компании «РусГазШельф» в мурманском микрорайоне Абрам-Мыс, что на западном берегу Кольского залива.

ООО «РусГазШельф» – инжиниринговая, производственная и сервисная компания, которая занимается разработкой и созданием оборудования для подводных добычных комплексов: оконечных устройств, линейных тройников и камер запуска/приема средств очистки и диагностики подводных трубопроводов. Для изготовления разрабатываемой продукции создана производственная база.

Компания уже выполнила заказ для нужд ПАО «Газпром» на поставку подводно-добычного оборудования для обустройства Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина. В настоящее время «РусГазШельф» участвует в реализации нескольких проектов для крупнейших российских нефтегазовых компаний. В частности, одним из заказчиков является «Новатэк-Мурманск», возводящий в поселке Белокаменка Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Производственная площадка «РусГазШельфа» в Мурманске расположена на бывшей территории судоремонтного завода в микрорайоне Абрам-мыс на береговой линии Кольского залива. Ее площадь составляет 70 тысяч квадратных метров, включая два действующих причала общей длинной 350 метров.

Мощности компании могут быть использованы для широкого спектра операций: изготовление металлоконструкций, сварочные работы любой сложности, механическая и поверхностная обработка различных материалов, нанесение покрытий, изготовление стальных конструкций и подводного оборудования.

Производственные участки укомплектованы необходимым оборудованием для выполнения работ по изготовлению металлоконструкций, участков трубопроводов. В закрытых цехах есть возможность изготовления крупнотоннажных конструкций.

Имеется открытая площадка для хранения изделий площадью более 7 тысяч квадратных метров, а также крытые складские помещения площадью 1,3 тысячи квадратов. Сейчас здесь работает около ста человек. Но с выходом на полную мощность численность персонала должна утроиться.

Глава региона осмотрел трубный цех, где ведутся распилочные и сварочные работы, а также красный и желтый цеха (в ближайшем будущем к ним должен добавиться зеленый), предназначенные для сборки крупных узлов конструкций технологических модулей.

— ТОР является новым стимулом, чтобы развивать здесь производственные мощности. «РусГазШельф» – это серьезная компания, которая выполняет целый набор заказов, включая заказы резидентов ТОР. Мы сделаем все, чтобы поддержать ее в плане инфраструктуры. В том числе, усилить здесь мощности электрической энергии, — отметил губернатор Андрей Чибис.

— Мы поставили перед собой очень большую задачу: стать серьезным подрядчиком, выполняющим проекты «под ключ». И если мы будем идти к этой цели совместно с областной властью, мы достигнем многого, — добавил директор обособленного подразделения ООО «РусГазШельф» Максим Чумаченко.

Компания, продолжил губернатор, заинтересована в кадрах, а регион – в трудоустройстве своих жителей. Так что взаимные интересы налицо. И одна из главных задач при этом состоит в том, чтобы учить молодых людей тем специальностям, которые будут востребованы в Мурманске.

— Помимо инвестиций и налогов для нас очень важны создаваемые такими производственными компаниями рабочие места, — резюмировал Андрей Чибис.