Цифры военного лихолетья.

В год 75-летия Великой Победы Мурманскстат выпустил информационный обзор-презентацию «Мурманская область в годы войны: статистика и статистики». Собранные в нем цифры позволяют воссоздать картину исторических событий этого страшного времени, понять масштабы человеческих потерь и экономических потрясений.

Каждый шестой ушел на фронт

С первых дней войны на Кольском полуострове было введено военное положение. По переписи 1939 года в Мурманской области проживало более 291 тысячи человек. На фронт был призван каждый шестой ее житель, из них каждый второй погиб в сражениях или умер от ран.

В 1941 году в регионе действовало 36 промышленных предприятий, на которых в кратчайшие сроки было налажено производство оружия и боеприпасов, шлюпок и другой техники. За годы войны местная промышленность и промкооперация направили на фронт немалое количество снаряжения: печи, сани, повозки, лыжи, походную утварь, мыло, обмундирование и обувь. Оленеводческие колхозы предоставляли армии оленей, нарты, регулярно поставляли мясо.

Рыбаками за три военных года было добыто 850 тысяч центнеров рыбы, предприятиями Мурманска произведено 3,6 миллиона банок консервов и 7,5 тысячи центнеров рыбьего жира.

Важным транспортным центром стал торговый порт, куда с начала 1942 года начали прибывать караваны судов союзников. За время войны в порту было разгружено более 350 судов, переработано около 2 миллионов тонн грузов. В ответ на поступавшие в СССР вооружение, продовольствие и материалы союзники получали металлические руды, значительное количество платины, золота, леса и другого сырья.

В июне 1941 года началась эвакуация населения (было вывезено 115 тысяч человек), промышленного оборудования и рабочих кадров. Из Мурманска в глубокий тыл ушло свыше 100 судов с эвакуационными грузами. Но главным образом перемещение проводилось по железной дороге, которая на протяжении полутора тысяч километров проходила по прифронтовой полосе.

Главной задачей стала оперативность

Война внесла существенные изменения в работу областного статистического управления, которое на период военных действий было эвакуировано из Мурманска в Мончегорск. В годы военного лихолетья мурманские статистики не прекращали своей деятельности, собирая, обобщая и сохраняя бесценные для региона сведения. Телеграммы со статистическими отчетами по степени срочности и важности были третьими после внеочередных и правительственных.

Часть трудового коллектива была призвана на защиту Отечества. К марту 1943 года штат Мурманского областного статуправления ЦСУ Госплана СССР, включая работников 3 городских и 9 районных инспектур, состоял из 51 должности, половина из которых оставались незанятыми. По окончании трудового дня работники осваивали воинские специальности, несли дежурство в подразделениях местной противовоздушной обороны, входили в состав истребительных батальонов, созданных для борьбы с диверсантами.

Работа органов статистики была построена по законам военного времени. Главной задачей являлся строжайший учет оборудования, стратегически важных видов сырья и материалов. Для достижения требуемой оперативности были изменены программы и методы статистических работ. Первостепенное значение приобрели многочисленные срочные переписи материальных ресурсов. Итоги получали в очень короткие сроки, что позволяло использовать их для оперативного руководства и планирования.

За двадцать лет население почти удвоилось

После войны в Мурманской области шло интенсивное восстановление разрушенного хозяйства. В короткие сроки необходимо было достичь довоенного уровня производства. Быстро шло восстановление рыбной промышленности, которая уже в 1947 году превзошла свои самые высокие довоенные результаты.

Более сложной задачей являлось восстановление тяжелой промышленности. Однако комбинат «Североникель» смог восстановить полный цикл производства уже к осени 1945 года. А на плановую мощность вышел в 1949 году. Комбинат «Апатит» достиг довоенного уровня производства к концу 1940-х годов. Темпы восстановления экономики были очень высокими: уже в 1947 году промышленность достигла довоенного уровня и вскоре превысила его.

В Мурманске за период войны было разрушено и сожжено три четверти жилого фонда – более 1500 домов. Благодаря самоотверженному труду строителей к 1950 году жилья в области стало почти на треть больше, чем до войны.

Восстанавливались понесшие серьезные повреждения коммунальное хозяйство, энергосети, водопровод, возводились объекты социальной сферы – школы, больницы, дома культуры.

Росла численность населения. Довоенного уровня она достигла к 1951 году – за счет естественного прироста и миграционного притока населения. А к 1959 году численность жителей Кольского Заполярья составила уже 568,2 тысячи человек, увеличившись по сравнению с 1939 годом почти вдвое.