Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В режиме видеоконференцсвязи его провел заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Одним из вопросов повестки дня значилось создание в Мурманской области (конкретно – в областном центре и Кольском районе) территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики». Соответствующее постановление подписал во вторник исполняющий обязанности главы кабинета министров России Андрей Белоусов. Сегодня оно опубликовано на официальном сайте правительства.

Как доложил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Сергей Тырцев, в рамках ТОР предусматривается реализация ряда масштабных инвестиционных проектов с многомиллиардными инвестициями и созданием тысяч новых рабочих мест.

Крупнейший из них – создание компанией «Новатэк-Мурманск» Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Предполагаемый объем инвестиций составляет 120 миллиардов рублей. После введения в строй с учетом развития смежных отраслей проект позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест.

Еще один проект – морской торговый порт Лавна с угольным терминалом на западном берегу Кольского залива. Объем инвестиций – 20,6 миллиарда рублей, более одной тысячи рабочих мест. Третий проект, названный докладчиком, – создание в порту Мурманск нового терминала перевалки апатитового концентрата. В него предполагается вложить 12,3 миллиарда рублей, создав 234 рабочих места.

Завершает список проект корпорации развития Мурманской области по созданию международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона. Объем инвестиций – 37 миллиардов рублей, 300 новых рабочих мест.

— Ведется работа над еще двумя инвестиционными проектами с общим объемом инвестиций более 16 миллиардов рублей и созданием 465 рабочих мест, — продолжил первый заместитель министра.

Один из них – «Порт Лиинахамари». Он предусматривает создание туристического кластера в Печенгском районе. В частности, речь идет о приеме круизных судов. Предполагаются инвестиции в объеме 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 рабочих мест.

Второй – строительство группой компаний «Норебо» в поселке Междуречье рефрижераторного морского терминала. Объем инвестиций – 3,9 миллиарда рублей, предполагается создание 250 рабочих мест.

— После выхода постановления правительства мы планируем в течение месяца подписать соглашения с резидентами, — подчеркнул Сергей Тырцев.

— Проекты в Мурманске, где создается территория опережающего развития, активно развиваются. Мы будем и дальше обеспечивать благоприятные условия для бизнеса и развития экономики. На этой базе можно улучшать и качество жизни людей, — подчеркнул на брифинге после окончания заседания вице-премьер Юрий Трутнев.

— Это очень серьезный стимул для того, чтобы инвестировать в Мурманскую область, — прокомментировал создание ТОР «Столица Арктики» губернатор Андрей Чибис. — Поступление налогов, которые мы в ближайшие десять лет ожидаем от реализации проектов, которые уже вошли в территорию опережающего развития, превысят 40 миллиардов рублей. И это только начало. Мы рассчитываем на расширение числа резидентов.

— Существенные преференции получат инвесторы, которые уже вошли в ТОР и которые туда войдут в рамках ее расширения. В первую очередь, конечно, это налоговые льготы федерального уровня – пониженные ставки налога на прибыль и налога на имущество. Для нас очень важны социальные обязательства инвесторов. С ними мы уже проговорили те социальные проекты, которые они будут реализовывать в рамках предоставленных ими льгот, — добавила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

ТОР «Столица Арктики» создана в рекордно короткие сроки. О поддержке федеральным правительством инициативы областной власти по ее созданию Юрий Трутнев заявил в ходе выездного заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» в середине декабря прошлого года.

Основным вопросом повестки дня стало создание системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. Зампредседателя правительства России подчеркнул, что федеральный центр прислушался к мнению арктических регионов, и прежде всего Мурманской области, о насущной необходимости режима особого благоприятствования инвестиционной деятельности на Крайнем Севере. Тогда же Юрий Трутнев сообщил, что для поддержки перспективных проектов в Мурманской области, в первую очередь Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «Новатэк», в регионе будет создана территория опережающего развития. Она получит название «Столица Арктики».

— Прошу Минвостокразвития вместе с регионом внести в правительство проект соответствующего постановления, — сказал вице-премьер.

— В правительство внесен проект постановления по созданию ТОР «Столица Арктики». Внесен согласованный всеми ведомствами. Это была детальная и кропотливая большая работа, которая проводилась все эти месяцы после соответствующего решения на президиуме комиссии по Арктике, которая проходила в Мурманске под руководством Юрия Трутнева. Все эти месяцы мои коллеги работали над этим в очень плотной связке с федеральными ведомствами. Отвечает за эту работу Ольга Кузнецова, замгубернатора, — процитировало Андрея Чибиса информагентство ТАСС в публикации от 1 мая.

И вот постановление о создании ТОР подписано. «Столица Арктики» станет первой территорией опережающего развития, находящейся в ведении Минвостокразвития, расположенной за пределами Дальнего Востока.