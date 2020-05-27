— Последние две недели отмечены более позитивными настроениями, связанными с ожиданием отмены ограничительных мер по коронавирусу. Во многих странах появились сигналы того, что эпидемия идет на спад, — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале своей очередной онлайн пресс-конференции, посвященной текущей ситуация в экономике.

Эти тенденции, продолжила она, поддержали восстановительный рост на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Росли фондовые индексы, падали премии за риск, дорожали валюты стран с развивающимися рынками.

Цены на нефть также продолжили восстановление. Стоимость отечественной марки Urals на момент пресс-конференции приблизилась к 35 долларам США за баррель. А это, как отметила Набиуллина, выше консервативных предпосылок, которые Центробанк России заложил в прогноз на текущий год.

— Но рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий, — подчеркнула глава Банка России. — Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока еще далеко не столь оптимистичны. В США и других западных странах продолжает расти безработица, экономическая активность сохраняется на пониженном уровне. В Китае экономика уже в значительной степени закрыла провал января-февраля, но остается ниже той траектории роста, которую ожидали на этот год.

В России промышленное производство в апреле снизилось на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем многие ожидали и, заметим, меньше, чем в большинстве других стран мира. Добывающие отрасли, доля которых в российской экономике весьма высока, сдержали общую негативную динамику.

Тем не менее, как считает Эльвира Набиуллина, распространение вторичных эффектов от падения конечного спроса на смежные отрасли и снижение добычи нефти могут негативно отразиться на промышленном производстве страны в мае.

Согласно данным опроса, проведенного Банком России, в период с 8 по 14 мая доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов в связи с пандемией коронавируса, незначительно, но все же сократилась и остается на уровне ниже 50 процентов.

При этом продолжила повышаться доля компаний, отмечающих недостаток оборотных средств (до 34 процентов против 31 процента в конце апреля) и сокращение спроса на свою продукцию (47 процентов против 45 процентов в конце апреля).

Что касается инфляции, то, по мнению Эльвиры Набиуллиной, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. За последнюю неделю инфляция была близка к нулю. Ее годовые показатели в последние две недели также оставались стабильны – чуть выше 3 процентов. Отчасти этому способствовало заметное укрепление обменного курса рубля в последние недели на фоне восстановления цены на нефть.

— Ситуация на рынках свидетельствует о некотором снижении рисков финансовой стабильности. Восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям со стороны иностранных участников. Показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальных, — отметила Эльвира Набиуллина.

Динамика банковского сектора в мае такова. Как сообщила глава Центробанка, 1 по 19 число корпоративный портфель оставался стабилен. Розничные кредиты сократились еще на 0,4 процента, продолжив тренд, начавшийся еще в апреле, когда сокращение составило 0,7 процента.

И о мерах финансовой поддержки бизнеса и частных лиц. Реструктуризация кредитов физических лиц: за два месяца действия программы в банки поступил 1 миллион 800 тысяч заявок, 190 тысяч из которых поданы за последнюю неделю.

— Идет некоторое снижение, так как большинство граждан уже определились, нужны ли им кредитные каникулы. Уровень одобрения заявок несколько вырос. Самым высоким он остается на ипотечные кредиты, — отметила Эльвира Набиуллина.

Реструктуризация кредитов малому бизнесу: за два месяца заявки подали 122 тысячи предпринимателей. За последние две недели – 15 тысяч. Уровень одобрения практически не изменился и составил 74 процента. На текущий момент банки уже реструктуризировали примерно 11 процентов портфеля займов малого и среднего бизнеса всех, а не только пострадавших от пандемии, отраслей. Это примерно 530 миллиардов рублей.

Так называемые зарплатные кредиты для предприятий. На 20 мая было подано более 58 тысяч заявок на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей. Одобрено более половины. Кроме того, был выделен дополнительный льготный лимит в 50 миллиардов рублей по ставке 3,5 процента на «зарплатные» кредиты крупному бизнесу.