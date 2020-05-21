Пострадавшим выплатят субсидию.

С 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслях, могут подать заявку на предоставление субсидии.

Такой возможностью, как сообщила пресс-служба областного управления ФНС, уже воспользовались 2,5 тысячи налогоплательщиков Кольского края.

Эта мера государственной поддержки разработана в первую очередь для тех, кто сохраняет рабочие места не менее чем на 90 процентов. Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле и в июне – за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом.

— Размер федеральной субсидии на территории всей нашей страны составляет один МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника. Районные коэффициенты и северные надбавки к данной выплате не применяются, — пояснила заместитель руководителя УФНС по Мурманской области Елена Латина. — Индивидуальный предприниматель без наемных работников также вправе получить данную сумму на себя.

Чтобы получить субсидию, налогоплательщик должен соответствовать сразу нескольким условиям. По состоянию на 1 марта он должен состоять в реестре малого и среднего предпринимательства, а его ОКВЭД – входить в перечень пострадавших отраслей экономики.

— Важно помнить, что в данном случае проверяется основной код ОКВЭД, дополнительные коды не учитываются. Узнать свой код можно из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП, — уточнила Елена Латина.

Кроме этого, в отношении компании не должны проходить процедуры банкротства или ликвидации, не должно быть принято решение об исключении ее из ЕГРЮЛ. Также задолженность налогоплательщика, заявляющего право на субсидию, по налогам и страховым взносам на 1 марта не может в сумме превышать 3 тысячи рублей, а его отчетность СЗВ-М за март в органы Пенсионного фонда должна быть представлена вовремя – до 15 апреля.

Проверить, соответствует ли налогоплательщик основным условиям предоставления субсидии можно на сайте ФНС России в соответствующем сервисе. Для этого достаточно ввести свой ИНН. Направить заявление на субсидию также можно в электронном виде через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по телекоммуникационным каналам связи. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

В целом по стране (по состоянию на 19 мая) получено без малого 500 тысяч заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Выдано субсидий свыше 227 тысячам из них на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Впрочем, цифры меняются ежедневно.

Как сообщил на брифинге руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров (на снимке), чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и парикмахерских услуг. Он также подчеркнул, что требование «не иметь задолженностей на 1 марта 2020 года» уже смягчено.

— Налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но к моменту подачи заявления он ее погасил, — отметил Даниил Егоров.

Следует добавить, что одновременно с федеральной субсидией субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Кольского края могут получить выплату из средств регионального бюджета.

На территории области действует целевая субсидия на поддержку занятости, в соответствии с которой субъектам МСП без наемных работников выплачивается единовременная финансовая поддержка в размере 1 МРОТ, а субъектам, имеющих наемных работников, – в размере 1 МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ для одного работодателя. В 2020 году размер МРОТ с учетом коэффициента и надбавок в Мурманской области составляет 27899 рублей. С информацией о предоставлении региональной субсидии можно ознакомиться на сайте правительства Мурманской области.

Телефон горячей линии налоговых органов Мурманской области по вопросам предоставления федеральной субсидии: +7 (8152) 68-05-49. Телефон горячей линии Центра «Мой бизнес» по вопросам региональной выплаты: +7 (8152) 99-43-12.